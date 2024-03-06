Свежий трейлер Dragon's Dogma 2 раскрывает особенности Трикстера

В Dragon's Dogma 2 игроков ждет множество разнообразных игровых классов, каждый из которых будет отличаться стартовыми характеристиками и способностями на поле боя. В свежем трейлере игры разработчики предлагают игрокам оценить возможности класса, который специализируется на обмане своих противников — Трикстера. Какими навыками он обладает, вы можете узнать из ролика, представленного ниже.
Как сообщается, Трикстер будет доступен только для персонажа игрока, и этот класс нельзя будет использовать для спутников. Он может создавать иллюзии с помощью дыма, используя свое уникальное оружие - кадильницу. Трикстеры могут использовать иллюзии, чтобы обманным образом заставить врагов сражаться против себя. Они также способны временно увеличивать силу пешек, выходящую за пределы их обычных возможностей.
Также стоит отметить, что сегодня появились ранние обзоры Dragon's Dogma 2. Что думают профессиональные журналисты о новом ролевом экшене от Capcom, вы можете узнать в отдельной статье.
Релиз долгожданного сиквела Dragon's Dogma состоится уже в этом месяце на ПК и консолях. Если слухи окажутся правдивыми, на этой неделе будет выпущена бесплатная демоверсия, которая позволит лично оценить геймплей RPG.
Чую будет забавный класс. Бить кадилом химеру
Мужик в рясе и с кадилом - что то мне это напоминает)))
П****ц. это я про ПГ плеер