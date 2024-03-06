У Dragon's Dogma 2 на консолях будет неограниченная частота кадров, нацеленная на "около" 30 кадров в секунду

Чего именно владельцы Xbox Series X/S и PS5 могут ожидать от Dragon’s Dogma 2 с точки зрения производительности? Это был открытый вопрос, на который на удивление трудно было найти ответ – сначала мы слышали, что речь может идти о 30 кадрах в секунду, но анализ отснятого материала показал, что это не обязательно так. Capcom вмешалась и заявила, что в игре будет «неограниченная» частота кадров, что не совсем прояснило ситуацию.
Согласно интервью Game Informer с директором Dragon’s Dogma 2 Хидеаки Ицуно, игра будет иметь неограниченную частоту кадров и целевую частоту 30 кадров в секунду на XSX и PS5. Похоже, что в игре также не будет визуальных режимов на консолях.
«В игре неограниченная частота кадров. Мы стремимся достичь уровня около 30 кадров в секунду или выше. Это касается и консолей. Есть некоторые функции, которые вы можете включать и выключать, но не существует нескольких наборов параметров, которые вы можете изменить одновременно [вероятно, это намек на визуальные пресеты, которые сегодня можно увидеть в опциях других игр на консолях]. Но да, частота кадров не будет ограничена для всех консолей».
Это звучит не обнадеживающе. Обычно, если игра нацелена на 30 кадров в секунду, разработчики, по крайней мере, пытаются заблокировать эти 30 кадров в секунду, чтобы игроки могли рассчитывать на стабильную производительность, даже если она не такая плавная, как могла бы быть. Некоторые новые превью Dragon’s Dogma 2 уже опубликованы, и, как видно из видео IGN, частота кадров действительно колеблется в районе 30 кадров в секунду на PS5, но может упасть до 25 кадров в секунду.
Так что да, если вы ищете производительность, ПК может быть идеальным местом для игры в Dragon's Dogma 2, хотя следует также отметить, что все рекомендации по аппаратному обеспечению Capcom для ПК также нацелены на 30 кадров в секунду, поэтому вам может понадобиться довольно мощная система, если вы хотите играть с высокой частотой кадров. Похоже, что Dragon’s Dogma 2 будет той игрой, которая выиграет от технологии повышения частоты дискретизации — к счастью, DD2 поддерживает DLSS 3, хотя мы не знаем, смогут ли игроки также использовать FSR или XeSS.
Dragon’s Dogma 2 выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5 22 марта.
неограниченная частота кадров, нацеленная на "около" 30 кадров
"В игре неограниченная частота кадров. Мы стремимся достичь уровня около 30 кадров в секунду или выше. Это касается и консолей."
Улыбнуло. Сурово, чисто по соснольному. :))) Стремимся, около 30 FPS, 2024 год .......
Хорошо, что есть РС, который при желании и возможности осуществлять желания, лишён всей это убогой дребедени присущей дешёвым детским игрушкам-соснолям со всеми их ограничениями по железу.
Разрабы ложат болт на оптимизацию, а виноваты консоли.
На оптимизацию разрабы могут положить на ПК, потому что уйма разных сборок и под всё надо тестировать. А если на консолях так, то это не оптимизация, а сами консоли не вывозят.
ты игру видел? что там вывозить, графон уровня элден ринга того же, при том, что тот же алан вэйк идет на пс5 в 60 фпс
Во первых, не Елден Ринга, а получше. Детализации персонажей и самой локации там больше, по крайне мере, на видосах.
Во вторых, требовательность игры определяется не одним графоном, а так же особенностями движка и связанными с ним примочками. Например, в DD2 есть физический движок с уймой внутриигровых взаимодействий, а так же уйма различных спецэффектов от различных умений. И если в Elden Ring спецэффекты были просто хреновые, то физического взаимодействия там вообще никакого не было.
как классический дрочер только одной платформы он увидел слова "30, фпс, консоль" и сразу надел клоунский нос, не прочитав последний абзац
Прошло три года с момента выхода некстген консолей ииии весь некстген умер, вернулись к 30 кадрам только теперь они неограниченные и иногда можно будет увидеть 31 кадр
а ноют разрабы, что железа мало еще с х360
Иногда 31,а иногда и 21 :D
Жестко конечно
чот по ходу игра кусок кода, что на пк, что на консолях, графон довольно всратый а требования выше гор
Неограниченная частота кадров? Отлично, на ПК поиграю в 200 миллионов фпс.
У вас будет не ограниченная частота кадров - сумасшедшие 30 ФПС!
неограниченная частота кадров.около" 30 кадров в секунду= ИГРА СЛОВ =))))))))
убогим консольшикам опять по губам провели :) "Неограниченная частота кадров около 30" :))))
Убогий здесь лишь ты, скобочное чучело.
фу, еще с пс1 игры в 60 фпс были, сколько железа не дай, всё равно им мало.
Мимо. В своё время наелся тыкать в динозавров в MHW. Это очередное от Capcom тыкание драконов по 40 минут. Вот увидите. В MHW хотя бы с реальными людьми можно было потыкать.
Мда. Короче, оптимизацию можно не ждать вообще. В то время когда игры должны быть нацелены даже не на 60, а минимум на 120 они говорят про 30 как про какое-то достижение.
Реально скоро будет "720р" хватит для каждого".
Неограниченные 30 кадров ? КОНГЕНИАЛЬНО. Очередной революционный прорыв технологий, мы живём в удивительное время.
Чет угараю..😆😆 сперва заинтриговался этим кликбейтом.. неограниченная частота кадров.. с.ка автора заблокирую за клибейт.🤌
Но потом.. с.ка проперло) консольщики.. мы вас не ограничиваем.. все ограничения сняты.. у вас может быть хоть 1000 фпс в 12к разрешении.. но сейчас мы работаем чтобы хотябы 30 было в фулхд😆
и они нам еще что то про гта6 втирают)