У Dragon's Dogma 2 на консолях будет неограниченная частота кадров, нацеленная на "около" 30 кадров в секунду

Чего именно владельцы Xbox Series X/S и PS5 могут ожидать от Dragon’s Dogma 2 с точки зрения производительности? Это был открытый вопрос, на который на удивление трудно было найти ответ – сначала мы слышали, что речь может идти о 30 кадрах в секунду, но анализ отснятого материала показал, что это не обязательно так. Capcom вмешалась и заявила, что в игре будет «неограниченная» частота кадров, что не совсем прояснило ситуацию.

Согласно интервью Game Informer с директором Dragon’s Dogma 2 Хидеаки Ицуно, игра будет иметь неограниченную частоту кадров и целевую частоту 30 кадров в секунду на XSX и PS5. Похоже, что в игре также не будет визуальных режимов на консолях.

«В игре неограниченная частота кадров. Мы стремимся достичь уровня около 30 кадров в секунду или выше. Это касается и консолей. Есть некоторые функции, которые вы можете включать и выключать, но не существует нескольких наборов параметров, которые вы можете изменить одновременно [вероятно, это намек на визуальные пресеты, которые сегодня можно увидеть в опциях других игр на консолях]. Но да, частота кадров не будет ограничена для всех консолей».

Это звучит не обнадеживающе. Обычно, если игра нацелена на 30 кадров в секунду, разработчики, по крайней мере, пытаются заблокировать эти 30 кадров в секунду, чтобы игроки могли рассчитывать на стабильную производительность, даже если она не такая плавная, как могла бы быть. Некоторые новые превью Dragon’s Dogma 2 уже опубликованы, и, как видно из видео IGN, частота кадров действительно колеблется в районе 30 кадров в секунду на PS5, но может упасть до 25 кадров в секунду.

Так что да, если вы ищете производительность, ПК может быть идеальным местом для игры в Dragon's Dogma 2, хотя следует также отметить, что все рекомендации по аппаратному обеспечению Capcom для ПК также нацелены на 30 кадров в секунду, поэтому вам может понадобиться довольно мощная система, если вы хотите играть с высокой частотой кадров. Похоже, что Dragon’s Dogma 2 будет той игрой, которая выиграет от технологии повышения частоты дискретизации — к счастью, DD2 поддерживает DLSS 3, хотя мы не знаем, смогут ли игроки также использовать FSR или XeSS.

Dragon’s Dogma 2 выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5 22 марта.