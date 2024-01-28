В Dragon's Dogma 2 предусмотрен только один слот для сохранений

В новом превью Dragon's Dogma 2 сообщается, что в ней, как и в оригинале, игроки смогут делать только одно сохранение за раз. Это не только ограничит вас одним прохождением игры за раз, но и файл сохранения будет перезаписываться автосохранениями, так что вы не сможете сделать несколько резервных копий на случай, если захотите изменить свой стиль игры.
Это следует из последнего превью IGN Japan, проливающего свет на сиквел в преддверии его выхода 22 марта. Увы, это не так приятно, как предыдущие новости, так как Capcom сохранила один элемент из первой Dragon's Dogma, который фанаты вряд ли хотели увидеть снова.
В превью отмечается, что "в игре имеется только один слот для сохранения, и этот слот используется как для автосохранений, так и для ручных сохранений". В превью также подчеркивается, что игра "довольно трудная по современным стандартам открытого мира".
Но на практике это означает, что, если вы пожалеете о том, что взялись за какую-то область или босса, вы не сможете вернуться к более старому сохранению, чтобы сначала сделать что-то другое, так как оно может быть перезаписано автосохранением. Возможно, самое неприятное, что для начала новой кампании консольным игрокам придется заводить несколько учетных записей, в то время как игроки на ПК смогут вручную создать резервную копию старых сохранений, чтобы избежать их перезаписи.
Dragon's Dogma 2 выйдет на PC и консолях нового поколения 22 марта 2024 года.
Ждем дополнительные слоты в платных длс....
Чёт в последнее время Capcom хочется только ненавидить!
мододелы доделают)
повезет тем у кого свет вырубит при сохраннее игры)
Странное решение.
Вот спрашивается нафига такую хрень делать,но в принципе это легко решается батник запилил и всё.
Ну и нахера? очередной дроч на ровном месте
Ладно когда пытаются в механику игры впилить сохранки, типа шнапса в Кингдом. Тоже хрень, но хоть креативно. А это - тупость.
Разработчики настойчиво желают того чтоб игру не покупали , начали с запрета продаж в России.
Они хотят чтобы в их игру играли а не жонглировали ф5-ф9.
Заходим в папку с сохранением, копируем его в свободное местое, потом предпринимаем рискованные шаги))) не благодарите
В Vampyr только так и делал.
То чувство, как разраб любыми путями пытается обосрать свою игру. То про быстрые перемещения гнал, теперь одно сохранение, да, что мелочится. Перманентную смерть добавь, и чтобы выживача навалили, типа жрать надо, пить и какать.
не ной казуальчик, кто захочет купит.
И шоб после смерти новую копию игры покупать.
EA это понравилось
Не подавайте идей разработчикам.
Кароче придеться делать бэкапы после каждой игры))))Не дай бог свет выключат или комп отключиться или ХЗ что пройзойдет синька прям во время сохранения))))и 200 часов коту под хвост)))
Только не понятно, можно будет иметь нескольких персонажей или они реально сделают как в 1ой части, от чего нужно накатывать полноценный мод, что будет миксовать твои файлы сохранений на компе.
плоха тупа, добавили бы по крайней мере много персонажей с 1 слотом как в диабло ждва
С каждой новостью играть в это все больше не хочется
А задонить слоты можно будет? Ну и по новым тенденция нг+ тоже платной сделать, а то не хайпово чет. Хотел взять на пс5, но походу спирачу на ПК 😒.
и в 1й так же было вроде
очередной минус игры
Очень глупое решение.
Да испряв это первым пачем или модом.
А вот это уже фигово. Видать античит или фигня на подобие денуво.
Помню в первой части, после убийства дракона появилась дыра в центре города, и там были усиленные монстры, а у меня только 3 хилки, и вот тут настоящая жопа, ведь нужно было спускаться хватаясь за уступы, и в каждой комнате +- 1-2 босса усиленных, и сверху мелких гаденышей накинули, и главное сохранение было перезаписано! (то бишь 2-ое сохранение было задолго до битвы с драконом) я потратил весь день, что бы пройти это.... спасибо, что финальный босс Бог, был не таким сильным как эти монстры...
И только благодаря этому одному слоту сохранения в тебе сохранилось столько много воспоминаний об игре, об этом моменте, об этих монстрах, боссах и прочим. И теперь об этом ты можешь писать здесь в комментах. А представь себе, если бы в игре была другая система сохранений с множеством слотов? Убил бы ты весь день на прохождение этого момента? Запомнился бы тебе этот момент? Скорее всего ты тупо загрузил бы старое сохранение, подготовился бы к этим битвам, и тупо быстро их прошёл бы. А сегодня и вспоминать было бы нечего. Твой коммент доказывает, что система слотов с одним сохранением очень крутая фича!
"И только благодаря этому одному слоту сохранения в тебе сохранилось столько много воспоминаний об игре"
"Твой коммент доказывает, что система слотов с одним сохранением очень крутая фича!"
Прям с языка снял. Дюже хорошо и правильно всё расписал.
Прекрасно! Я считаю, что в RPG априори должен быть только один слот сохранения, чтоб игрок действительно отыгрывал роль, а не перезагружался трусливо каждый раз, как только что-то пошло не так. Ну пошёл ты на босса с неправильным снаряжением. Ну значит страдай из последних сил. А ежели не получается, ну так беги от босса в ближайшую лавку закупаться новым снаряжением, немного погриндь мобов, а потом возвращайся к боссу. Такой геймплей сохранит множество хороших воспоминаний об игре. Ну а тупо загружать старое сохранения из-за того, что что-то пошло не так, честное слово, это просто тупо - и никак иначе это не назовёшь.