В Dragon's Dogma 2 предусмотрен только один слот для сохранений

В новом превью Dragon's Dogma 2 сообщается, что в ней, как и в оригинале, игроки смогут делать только одно сохранение за раз. Это не только ограничит вас одним прохождением игры за раз, но и файл сохранения будет перезаписываться автосохранениями, так что вы не сможете сделать несколько резервных копий на случай, если захотите изменить свой стиль игры.

Это следует из последнего превью IGN Japan, проливающего свет на сиквел в преддверии его выхода 22 марта. Увы, это не так приятно, как предыдущие новости, так как Capcom сохранила один элемент из первой Dragon's Dogma, который фанаты вряд ли хотели увидеть снова.

В превью отмечается, что "в игре имеется только один слот для сохранения, и этот слот используется как для автосохранений, так и для ручных сохранений". В превью также подчеркивается, что игра "довольно трудная по современным стандартам открытого мира".

Но на практике это означает, что, если вы пожалеете о том, что взялись за какую-то область или босса, вы не сможете вернуться к более старому сохранению, чтобы сначала сделать что-то другое, так как оно может быть перезаписано автосохранением. Возможно, самое неприятное, что для начала новой кампании консольным игрокам придется заводить несколько учетных записей, в то время как игроки на ПК смогут вручную создать резервную копию старых сохранений, чтобы избежать их перезаписи.

Dragon's Dogma 2 выйдет на PC и консолях нового поколения 22 марта 2024 года.