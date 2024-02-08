В новом трейлере Dragon's Dogma 2 показали класс вора

После долгих 10 лет ожидания сиквела ставшей культовой для многих игроков ролевой игры Dragon's Dogma, поклонники серии менее чем через два месяца наконец-то получат новую игру франшизы. Готовя игроков к запуску игры, Capcom представила новый трейлер, показывающий класс Вора в действии.
Вор атакует со смертельной скоростью и наносит стремительные удары кинжалами, но при этом обладает отличной мобильностью. Он быстро отступает после атак, использует возможность зацепиться за противника и наносит тяжелый урон. Он также может красть предметы у NPC и врагов.
Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.