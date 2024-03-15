В обзорном трейлере Dragon's Dogma 2 актёр Иэн МакШейн рассказывает о сюжете, исследовании и врагах

Dragon’s Dogma 2 от Capcom выйдет на следующей неделе для Xbox Series X/S, PS5 и ПК, и какой лучший способ подготовиться, чем почти восьмиминутный обзорный трейлер игрового процесса с легендарным актёром Иэном МакШейном? МакШейн рассказывает об истории, сеттинге, боях, пешках и различных угрозах, которые будут преследовать игроков в открытом мире.
Как и в оригинале, в этой истории Дракон проклинает одного человека, крадёт его сердце и превращает в Воскресшего. Стремясь вернуть своё сердце, игрок заручается помощью Пешек, некоторые из которых из других миров. Они также могут выбирать разные профессии: от бойцов ближнего боя, таких как Боец и Воин, до классов поддержки, таких как Трикстер, и борьбы с врагами, начиная от гарпий и нежити и заканчивая минотаврами и Дуллаханами.
В Dragon’s Dogma 2 вам предстоит исследовать две нации — Вермунд и Батталь — и встретиться с более чем 1000 персонажами.
Я извиняюсь, а Иэн МакШейн, как то связан с Догмой? Он актер озвучки какого-то персонажа или ещё что? Просто интересно почему именно его для этого обзора пригласили?