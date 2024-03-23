В сети появился технический обзор Dragon's Dogma 2 от Digital Foundry

В нем рассказывается обо всем, что нужно знать о качестве изображения, производительности, сравнении платформ для консолей, а также о более подробном рассмотрении версии для ПК и проблемах, на которые обращают внимание пользователи. Это совершенно феноменальная игра, но в то же время требующая оптимизации на уровне процессора, а также дополнительного ограничения в 30 кадр/с на консолях и устранения багов на Xbox.

Согласно их анализу, версии Dragon's Dogma 2 для PS5 и Xbox Series X в принципе не отличаются друг от друга. И хотя подсчитать количество пикселей с точностью до миллиметра невозможно, каждая из них предлагает увеличенное разрешение в 4K благодаря шахматному рендерингу, однако консоль Xbox на данный момент находится в небольшом минусе из-за проблемы появления графических артефактов, связанной с этой технологией, которая, надеемся, будет устранена после запуска. Впрочем, в случае с Xbox Series S все же пришлось искать ряд компромиссов в графике, в частности, отказаться от глобального освещения в реальном времени, так что она не сравнится с другими версиями.

Да и показатели производительности не радуют. При наличии лишь одного графического пресета частота кадров нестабильна: от 30 до 45 fps, так что, как ни парадоксально, стоило бы ввести ограничение в 30 fps. Еще хуже обстоят дела при попадании в крупный и более густонаселенный город, где частота кадров с легкостью опускается до отметки 20 fps, при этом версия для Xbox Series X немного выигрывает, впрочем, как видно, производительность не оптимальна ни на одной консоли.

Такое падение производительности связано с тем, что в Dragon's Dogma 2 большая нагрузка ложится на CPU - проблема, от которой страдают и ПК-геймеры. Фактически только такой мощный CPU, как Ryzen 7800X3D, может гарантировать стабильную работу, хотя и с ним были зафиксированы более или менее ощутимые просадки, а со старыми, менее мощными моделями, такими как Ryzen 5 3600, игра иногда даже становится неиграбельной в некоторых специфических областях.

В этом отношении технологии апскейлинга, такие как DLSS, и снижение настроек графики не дают существенных улучшений, поэтому потребуется вмешательство разработчиков, чтобы облегчить нагрузку на CPU. Хорошая новость заключается в том, что Capcom подтвердила, что уже работает в этом направлении.