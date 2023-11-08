В сиквеле Dragon's Dogma появится уникальный подвид гоблинов, который может выбесить игроков

Компания Capcom раскрыла дополнительные подробности о своем ожидаемом ролевом экшене Dragon's Dogma 2. Новая публикация разработчиков впервые раскрывает новый вид монстров, которых не было в оригинальной игре. Сегодня нам предлагают познакомиться с Чопперами, которые уже по своему описанию метят в список "самых беспокоящих" противников.
Как сообщается, Чоппер (Chopper) — это особый вид подвида гоблинов. Эта разновидность монстров обожает скрываться в лесах и устраивать засады своим жертвам. Как и их оригинальные сородичи, они всегда действуют в группе, однако они намного проворнее и сообразительнее. Их камуфляж позволяет им сливаться с окружением леса, а знание местности позволяет им использовать ловушки эффективнее.
Судя по всему, убить их будет гораздо сложнее, чем обычных гоблинов. Их дизайн и модель поведения сделают их действительно сложными противниками. Таких созданий может быть крайне трудно обнаружить издалека, а их ловушки могут быть расставлены по всему лесу, где они обитают, что сильно усложнит изучение подобных регионов.
Напомним, ранее авторы показали новый геймплей с демонстрацией "живого" мира игры.
Выход Dragon's Dogma 2 должен состояться в 2024 году на ПК и консолях нового поколения.
То есть вы решили, сделать гоблинов, которых не видно в лесу, они нападают толпами, и в них трудно попасть. Короче просто сделать дерьмо и задушить игрока, а потом в патче уменьшить их популяцию. (с) Лордс оф Фаллен 🤣
Помню гоблинов карликов (или как там их), в Темном Мессии, вон там они правда подбешивали.
Не тут просто нужен Goblin Slayer :
Очередной хлам как в первой части с растяжками в лесу и волунами.