В сиквеле Dragon's Dogma появится уникальный подвид гоблинов, который может выбесить игроков

Компания Capcom раскрыла дополнительные подробности о своем ожидаемом ролевом экшене Dragon's Dogma 2. Новая публикация разработчиков впервые раскрывает новый вид монстров, которых не было в оригинальной игре. Сегодня нам предлагают познакомиться с Чопперами, которые уже по своему описанию метят в список "самых беспокоящих" противников.

Как сообщается, Чоппер (Chopper) — это особый вид подвида гоблинов. Эта разновидность монстров обожает скрываться в лесах и устраивать засады своим жертвам. Как и их оригинальные сородичи, они всегда действуют в группе, однако они намного проворнее и сообразительнее. Их камуфляж позволяет им сливаться с окружением леса, а знание местности позволяет им использовать ловушки эффективнее.

Судя по всему, убить их будет гораздо сложнее, чем обычных гоблинов. Их дизайн и модель поведения сделают их действительно сложными противниками. Таких созданий может быть крайне трудно обнаружить издалека, а их ловушки могут быть расставлены по всему лесу, где они обитают, что сильно усложнит изучение подобных регионов.

Напомним, ранее авторы показали новый геймплей с демонстрацией "живого" мира игры.

Выход Dragon's Dogma 2 должен состояться в 2024 году на ПК и консолях нового поколения.