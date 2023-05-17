Из раннего доступа Steam вышел бесплатный ролевой экшен Drakensang Online ©

Бесплатная многопользовательская ролевая игра Drakensang Online от Bigpoint с 2011 года успешно покоряет сердца преданных поклонников жанра игр в духе Diablo. Несмотря на свой приличный возраст проект продолжает развиваться и получать новые обновления. Как сообщают разработчики, сегодня после выхода Drakensang Online из раннего доступна Steam ждет еще одно крупное расширение.

С радостью сообщаем, что игра Drakensang Online вышла из раннего доступа и официально доступна в Steam! Мы невероятно горды тем, что, спустя месяцы трудов и работы с отзывами нашего верного сообщества, проект преодолел этот рубеж! Хотим поблагодарить всех участников раннего доступа за поддержку и обратную связь.

— заявили разработчики из Bigpoint.

Бесплатная Drakensang Online предлагает исследовать фэнтезийный мир, который наполнен магией, интригами и злобными чудовищами. Игроки могут в одиночку или с другими игроками принять участие в глобальных сражения или отправиться исследовать кошмарные подземелья, хранящие в себе древние тайны. Весь 2023 год авторы проекта обещают поддерживать игру новыми патчами и контентными обновлениями.

Несмотря на доступность Drakensang Online в каком-то смысле культовый статус ролевого экшена, игры получила смешенные отзывы от игроков. В Steam у проекта всего 62% положительных отзывов на основе 781 обзора от игроков.