Из раннего доступа Steam вышел бесплатный ролевой экшен Drakensang Online

Бесплатная многопользовательская ролевая игра Drakensang Online от Bigpoint с 2011 года успешно покоряет сердца преданных поклонников жанра игр в духе Diablo. Несмотря на свой приличный возраст проект продолжает развиваться и получать новые обновления. Как сообщают разработчики, сегодня после выхода Drakensang Online из раннего доступна Steam ждет еще одно крупное расширение.
С радостью сообщаем, что игра Drakensang Online вышла из раннего доступа и официально доступна в Steam! Мы невероятно горды тем, что, спустя месяцы трудов и работы с отзывами нашего верного сообщества, проект преодолел этот рубеж! Хотим поблагодарить всех участников раннего доступа за поддержку и обратную связь.
— заявили разработчики из Bigpoint.
Бесплатная Drakensang Online предлагает исследовать фэнтезийный мир, который наполнен магией, интригами и злобными чудовищами. Игроки могут в одиночку или с другими игроками принять участие в глобальных сражения или отправиться исследовать кошмарные подземелья, хранящие в себе древние тайны. Весь 2023 год авторы проекта обещают поддерживать игру новыми патчами и контентными обновлениями.
Несмотря на доступность Drakensang Online в каком-то смысле культовый статус ролевого экшена, игры получила смешенные отзывы от игроков. В Steam у проекта всего 62% положительных отзывов на основе 781 обзора от игроков.
Я знал одну игру с таким названием и это была донатная помойка
тоже помню ее
В неë стало невозможно играть, когда ощутимо сократили количество выпадаемого лута. Так что похуй + насрать
Ты её в 14 году не видел. Щас наоборот лут из рога изобилия сыпается так же как и иномиты
Играл пару месяцев назад, тупо уперся в переапаных мобов, где дохнешь по кд. А чтобы лутать сундуки в локациях надо донатить.
на то это и диаблоид. Фармить шмот надо а если рак то играй за дворфа и ставь турели
Я с таким же успехом могу побегать в атласе POE, чем тратить время на эту помойку.
Ещё одна серия отличных РПГ, уничтоженная ММО.