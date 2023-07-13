Dreams теперь позволяет использовать часть пользовательского контента за пределами игры ©

В апреле компания Media Molecule объявила, что в сентябре прекратит поддержку своей игры Dreams с набором инструментов для создания игр. В преддверии закрытия Dream разработчик обновил условия использования игры, чтобы позволить игрокам выносить свои творения Dreams за пределы проекта и использовать их по своему усмотрению - правда, не все творения.

Media Molecule объявила, что согласно новым условиям использования, игроки теперь смогут экспортировать любую музыку, анимацию, фильмы и арт, созданные ими в Dreams, и использовать их в личных или коммерческих целях за пределами игры. Для этого необходимо загрузить новое обновление, а после повторного входа в игру игрокам будет предложено пройти и согласиться с новыми условиями использования.

В то же время были опубликованы примечания к вышеупомянутому обновлению, которое содержит ряд исправлений и улучшений. Ознакомиться с ними можно вот здесь.

Поддержка Dreams будет прекращена 1 сентября, однако игроки смогут играть, создавать и обмениваться сообщениями в игре и после этой даты.