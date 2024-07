Геймер воссоздал "Голову-ластик" Дэвида Линча в PlayStation Dreams

Сюрреалистический шедевр Дэвида Линча обрел новое и довольно неожиданное прочтение.

Геймер с ником DrJones 20 воспользовался игровой "песочницей" PlayStation Dreams, чтобы воссоздать ключевые сцены одного из самых жутких фильмов 1970-х — "Головы-ластика" (Eraserhead). Виртуальный пересказ уместился в 13 минут (для сравнения, оригинальный фильм длился 89 мин.) и вобрал в себя не только знакомые образы, но и удачно подмеченные детали: от криповой улыбки отца за столом до песни "девушки из радиатора". In Heaven everything is fine...

Смотрим полную версию того, что получилось, в видеоролике, а тем, кто еще не смотрел фильм Линча, напомним сюжет:

Генри, живущий в задымлённом промышленном городке, вынужден жениться на забеременевшей от него подруге. Перед ними встаёт проблема с выхаживанием ребёнка-мутанта, совсем непохожего на человека.

"Голова-ластик" стала одним из самых прибыльных хорроров в истории — снятая при бюджете в $100 тыс., лента собрала в прокате более $7 млн и сделала своего автора звездой. Исполнитель главной роли, Джек Нэнс, после поработал с Линчем над "Шоссе в никуда", "Синим бархатом", "Дюной", "Дикими сердцем" и культовым сериалом "Твин Пикс".