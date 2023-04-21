DREDGE 30.03.2023
7.9 71 оценка

Филу Спенсеру очень понравилось зловещее рыболовное приключение Dredge

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butcher69
Новости

Фил Спенсер играет в Dredge: генеральный директор Microsoft Gaming написал об этом в своем Twitter, добавив, что хотя он и не наиграл в неё много часов, но игра Black Salt Games покорила его с точки зрения сеттинга, стиля и темпа игры.

Мнение главы Xbox не так уж удивительно, учитывая, что многие критики и игроки Dredge также выражают однозначно положительное отношение к этому оригинальному рыболовному приключению с его лавкрафтианской атмосферой.

Интересно, что даже Ларри "Major Nelson" Гриб присоединился к энтузиазму, написав, что с нетерпением ждет возможности поговорить об этой игре со Спенсером: очень важная реклама для игры, которая, напомним, не входит в каталог Xbox Game Pass, но в настоящее время доступна для покупки на всех платформах.

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Впечатления от игры
Впечатления от игры
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Gridon

Он просто пытается поддержать инди-разработчиков и создать имидж толерантного и открытого лидера. На самом деле он не понимает ничего в играх и не знает, что такое настоящее качество. Dredge - это скучная и однообразная игра с ужасной графикой и нелепым сюжетом. Она не стоит своих денег и не заслуживает внимания. Лучше бы Спенсер занялся своим Xbox и выпустил что-нибудь стоящее, а не хвалил этот мусор

3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну если он дойдет до качества сони, то можно закрывать бокс сразу, не очень хочется смотреть кино

0
digitalkid

Повелся на маркетинг, а там реально сюжет типа "нет времени объяснять, собери предметы", который спокойно скипаешь, вкачиваешь лодку на максимум и больше там делать нефик.

1
Абабков Денис

Там вроде как зелёные на месяц заморозили производство 4070 на месяц но нет, запостим очередную новость что понравилось Спенсеру

0