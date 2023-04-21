Филу Спенсеру очень понравилось зловещее рыболовное приключение Dredge ©

Фил Спенсер играет в Dredge: генеральный директор Microsoft Gaming написал об этом в своем Twitter, добавив, что хотя он и не наиграл в неё много часов, но игра Black Salt Games покорила его с точки зрения сеттинга, стиля и темпа игры.

Мнение главы Xbox не так уж удивительно, учитывая, что многие критики и игроки Dredge также выражают однозначно положительное отношение к этому оригинальному рыболовному приключению с его лавкрафтианской атмосферой.

Интересно, что даже Ларри "Major Nelson" Гриб присоединился к энтузиазму, написав, что с нетерпением ждет возможности поговорить об этой игре со Спенсером: очень важная реклама для игры, которая, напомним, не входит в каталог Xbox Game Pass, но в настоящее время доступна для покупки на всех платформах.