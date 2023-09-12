Крупное обновление для Dredge получило дату выхода ©

Разработчики Dredge, игры о рыбалке в стиле Лавкрафт, подтвердили, что новое обновление для игры выйдет 18 сентября 2023 года. Речь идет об обновлении 1.3, которое будет включать в себя различные дополнения:

Эстетические настройки для лодки

Новый вид монстров

Дополнительные затонувшие корабли

Обновление Dredge 1.8 будет доступно для всех платформ, на которых вышла игра, а именно для ПК, Nintendo Switch, Xbox One, PS4, Xbox Series X|S и PS5.

Dredge - игра, в которой игрокам предстоит провести свою лодку по морям архипелага, полного загадок и чудовищ. Днем ситуация спокойная, но с наступлением темноты из глубин появляются различные чудовища, и игрокам нужно успеть исследовать их и выбраться из безопасных гаваней без самых серьезных последствий.