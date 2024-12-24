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DREDGE 30.03.2023
Адвенчура, Другой симулятор
8.4 245 оценок

В Epic Games Store стартовала раздача Dredge

monk70
Новости

Dredge — седьмая загадочная игра в раздаче Epic Games Store, и ее можно получить бесплатно до 25 декабря, 19:00 МСК. Добавив игру в свою библиотеку EGS, она останется у вас навсегда

Dredge — это однопользовательское рыболовное приключение, которое обещает зловещий поворот. В Dredge игрокам нужно управлять своей рыбацкой лодкой, чтобы исследовать ряд отдаленных островов. Продавая свою рыбу в небольших деревнях, игроки получают деньги на улучшение своей лодки с помощью лучшего оборудования, чтобы они могли плавать в далекие земли.

-6
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Kitocun

Прикольно но в России не доступна

4
kotasha

Есть торрент, с полной версией и всеми длц.

7
Котян Сутоевич

Ты не сделал пометку, что в РФ недоступна. Делай.

3
OPen man

ладно. будем считать что я ее забрал и если надо будет скачаю гог версию.

3
kotasha

Всё это конечно хорошо но, как бы то ни было версия голая без единого длц.

3
пекабир

в этом году что-то инсайдеры все шаровары себе обосрали

2
kotasha

Да это сразу было видно что фейк, чисто хотелки.

2
Victor Dukoff

Убейсофт еще не настолько отчаялся, что пускать в раздачу относительно свежий и пока еще успешный для данных бракоделов Мираж.

Уже по этому видно, что данный список полное гонево.

1
пекабир Victor Dukoff

там и алан ваке ремастерд. шиза

1
Илья_Казаков_93

Это ведь вторая или третья игра недоступная для РФ?

1
ViksOne

Уже забрал, спасибо

1
Night Driving Avenger

На Фанпее можно дешевый ключ для ГОГа с амазоновской раздачи купить, закинуть на лицуху скачанные длс и вуаля

-1
BewitchingBaron

Этот контент не доступен в вашем регионе. Ну и не хотелось.

-2
Альбиберчери

увидели что куплинов играет и решили раздать

-3
Илья_Казаков_93

Боже, да кому этот Куплинов сдался! 🤦🏻‍♂️

Об игре и до него все знали

2
kotasha

Вообще пофиг кто там или что упоминает, не смотрю помоечных ютуберов, пустая трата времени.

3