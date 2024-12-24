В Epic Games Store стартовала раздача Dredge

Dredge — седьмая загадочная игра в раздаче Epic Games Store, и ее можно получить бесплатно до 25 декабря, 19:00 МСК. Добавив игру в свою библиотеку EGS, она останется у вас навсегда
Dredge — это однопользовательское рыболовное приключение, которое обещает зловещий поворот. В Dredge игрокам нужно управлять своей рыбацкой лодкой, чтобы исследовать ряд отдаленных островов. Продавая свою рыбу в небольших деревнях, игроки получают деньги на улучшение своей лодки с помощью лучшего оборудования, чтобы они могли плавать в далекие земли.
Прикольно но в России не доступна
Есть торрент, с полной версией и всеми длц.
Ты не сделал пометку, что в РФ недоступна. Делай.
ладно. будем считать что я ее забрал и если надо будет скачаю гог версию.
Всё это конечно хорошо но, как бы то ни было версия голая без единого длц.
в этом году что-то инсайдеры все шаровары себе обосрали
Да это сразу было видно что фейк, чисто хотелки.
Убейсофт еще не настолько отчаялся, что пускать в раздачу относительно свежий и пока еще успешный для данных бракоделов Мираж.
Уже по этому видно, что данный список полное гонево.
там и алан ваке ремастерд. шиза
Это ведь вторая или третья игра недоступная для РФ?
Уже забрал, спасибо
На Фанпее можно дешевый ключ для ГОГа с амазоновской раздачи купить, закинуть на лицуху скачанные длс и вуаля
Этот контент не доступен в вашем регионе. Ну и не хотелось.
увидели что куплинов играет и решили раздать
Боже, да кому этот Куплинов сдался! 🤦🏻♂️
Об игре и до него все знали
Вообще пофиг кто там или что упоминает, не смотрю помоечных ютуберов, пустая трата времени.