В Epic Games Store стартовала раздача Dredge

Dredge — седьмая загадочная игра в раздаче Epic Games Store, и ее можно получить бесплатно до 25 декабря, 19:00 МСК. Добавив игру в свою библиотеку EGS, она останется у вас навсегда

Dredge — это однопользовательское рыболовное приключение, которое обещает зловещий поворот. В Dredge игрокам нужно управлять своей рыбацкой лодкой, чтобы исследовать ряд отдаленных островов. Продавая свою рыбу в небольших деревнях, игроки получают деньги на улучшение своей лодки с помощью лучшего оборудования, чтобы они могли плавать в далекие земли.