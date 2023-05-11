Гоночная игра DRIFTCE вышла на консолях ©

Гоночная игра DRIFTCE теперь доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One, объявили издатель 505 Games и разработчик ECC Games.

DRIFTCE — это полноценная видеоигра-симулятор дрифта с элементами игрового процесса из Car Mechanic Simulator: игрок настраивает машину в своем гараже, а затем участвует в соревнованиях по дрифту на лицензированных дрифт-трассах.

Отвезите машину в свой гараж, где вы сможете внести в нее существенные изменения. Настройка автомобиля, замена различных деталей и внесение важных изменений ощутимо влияет на характеристики и поведение автомобиля на трассе. Заменяйте детали двигателя, подвески и выхлопной системы самостоятельно, чтобы добиться характеристик, соответствующих вашему стилю вождения! Создайте единственный в своем роде автомобиль с визуальным тюнингом — меняйте обвесы, цвет краски и наклейки.

Симуляционный опыт, тщательно воссозданный, чтобы передать те же ощущения, что и настоящие дрифтеры. Полностью захватывающий симулятор дрифта — с реальными лицензированными автомобилями и трассами — с различными стилями дрифта: мощный дрифт, ручник и сцепление.