В Steam вышла аркадная гонка - #DRIVE Rally

Игра #DRIVE Rally не только передаёт дух 90-х годов, но и возрождает его для нового поколения гонщиков. Независимо от того, являетесь ли вы ветераном грунтовых дорог или новичком, который просто хочет запачкать шины, эта игра позволит вам снова и снова переосмысливать скорость!

От залитых солнцем пейзажей до шепчущего леса и холодной пустыни. Отправьтесь в путешествие по разнообразному миру, какого вы никогда раньше не видели в гоночных играх. Сядьте за руль легендарных раллийных автомобилей, мы возвращаемся в 90-е годы, будут и новинки!

Постройте свои автомобили с нуля, чтобы они соответствовали вашему стилю вождения и способу проведения ралли. Настройте кузов, краску, наклейки, а затем добавьте изюминку с помощью индивидуальных украшений!

Ваш штурман может стать вашим самым большим болельщиком и самым строгим судьей. Это партнерство, основанное на результатах и эмоциях. Отмечайте победы вместе, но будьте готовы столкнуться с критикой в случае неудач!

Достаточно простая для новичков, но в то же время захватывающе сложная и требовательная к глубине, система управления разработанная для того, чтобы вернуть в гоночные игры радость!