DriveClub исполнилось 10 лет

У DriveClub, гоночная игра для PS4 от закрытой студии Runcorn Evolution, ​​интересная история. Первоначально анонсированная вместе с PS4, игра была задумана как стартовая к выходу консоли. Но затем ее несколько раз откладывали, до 7 октября 2014 года.

Первоначальная волна отзывов была довольно непримечательной. На Metacritic её рейтинг был около 71. Со временем, однако, DriveClub расцвела и превратилась в нечто действительно особенное. Выдающаяся поддержка после релиза привела к добавлению различных трасс, событий и транспортных средств. Год спустя она получила огромное расширение, позволяющее вам ездить на мотоциклах — и в конечном итоге она даже была портирована на PSVR, хотя вам нужно было купить эту версию отдельно.

Спорное издание игры PS Plus, которое функционировало как демоверсия, представило игру для новой аудитории — а добавление погодных эффектов остается одним из самых впечатляющих на любой консоли даже сегодня. От катастрофических задержек и посредственных отзывов до долговременного наследия, DriveClub сегодня вспоминают с теплотой.

К сожалению, из-за снижения продаж в жанре гоночных игр Sony закрыла Evolution — и за исключением Gran Turismo у нее больше нет гоночных игр. Это замечательная история — игра, которая действительно получила заслуженное уважение только через несколько лет после запуска.