DriveClub исполнилось 10 лет

У DriveClub, гоночная игра для PS4 от закрытой студии Runcorn Evolution, интересная история. Первоначально анонсированная вместе с PS4, игра была задумана как стартовая к выходу консоли. Но затем ее несколько раз откладывали, до 7 октября 2014 года.
Первоначальная волна отзывов была довольно непримечательной. На Metacritic её рейтинг был около 71. Со временем, однако, DriveClub расцвела и превратилась в нечто действительно особенное. Выдающаяся поддержка после релиза привела к добавлению различных трасс, событий и транспортных средств. Год спустя она получила огромное расширение, позволяющее вам ездить на мотоциклах — и в конечном итоге она даже была портирована на PSVR, хотя вам нужно было купить эту версию отдельно.
Спорное издание игры PS Plus, которое функционировало как демоверсия, представило игру для новой аудитории — а добавление погодных эффектов остается одним из самых впечатляющих на любой консоли даже сегодня. От катастрофических задержек и посредственных отзывов до долговременного наследия, DriveClub сегодня вспоминают с теплотой.
К сожалению, из-за снижения продаж в жанре гоночных игр Sony закрыла Evolution — и за исключением Gran Turismo у нее больше нет гоночных игр. Это замечательная история — игра, которая действительно получила заслуженное уважение только через несколько лет после запуска.
Жаль забросили, красивая игрушка, трассы бы по больше, и очень реалистичный вид из нутри во время дождя, // Ник Ник
Чисто визуально это буквально продавец картинки для консоли. Особенно для 2014 года вполне. Но Сони смотрят на продажи в первую очередь. А не на качество игры или её оценки. Продажи - это тоже своего рода синоним спроса и популярности, так что неудивительно. Хотя я не одобряю.
Лучшая графика за все человечество, ни чуть не хуже чем в фильмах,даже лучше смотря какая там графика)
30 фпс, всратый уровень сложности)
Еб.ть ты тип. Чел написал за графон, а ты за ФПС и сложность. Типичный обыватель этого "замечательного" сайта.
я согласен с ним. Он правильно пишет почитай, 30фпс всратая сложность и 30фпс всратая графика
В провале виноват один клоун не помню как там его звали, который навязал сетевое составляющие, при том он хотел вообще сделать сетевую игру без соло режима, один чел закопал всё студию, а так игра очень похоже на PGR тоже ныне закрытую.
Лучшая аркадная гонка!!!
Геймплей в гонок хуже чем геймплей в колде
А чем тебе геймплей колды не нравится? Лучший аркадный шутер по геймплею, единственное что не очень, это сюжет и скины, а по геймлею нет равных
в колде нет сюжета а в гонок нет геймплея
Если тебе не нравятся гонки, не значит что они скучные для всех, планета не крутится вокруг тебя)
Колда тут вообще причём два разных жанра.