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DriveClub 06.10.2014
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Мотоциклы, Виртуальная реальность
7.2 630 оценок

DriveClub исполнилось 10 лет

monk70
Новости

У DriveClub, гоночная игра для PS4 от закрытой студии Runcorn Evolution, ​​интересная история. Первоначально анонсированная вместе с PS4, игра была задумана как стартовая к выходу консоли. Но затем ее несколько раз откладывали, до 7 октября 2014 года.

Первоначальная волна отзывов была довольно непримечательной. На Metacritic её рейтинг был около 71. Со временем, однако, DriveClub расцвела и превратилась в нечто действительно особенное. Выдающаяся поддержка после релиза привела к добавлению различных трасс, событий и транспортных средств. Год спустя она получила огромное расширение, позволяющее вам ездить на мотоциклах — и в конечном итоге она даже была портирована на PSVR, хотя вам нужно было купить эту версию отдельно.

Спорное издание игры PS Plus, которое функционировало как демоверсия, представило игру для новой аудитории — а добавление погодных эффектов остается одним из самых впечатляющих на любой консоли даже сегодня. От катастрофических задержек и посредственных отзывов до долговременного наследия, DriveClub сегодня вспоминают с теплотой.

К сожалению, из-за снижения продаж в жанре гоночных игр Sony закрыла Evolution — и за исключением Gran Turismo у нее больше нет гоночных игр. Это замечательная история — игра, которая действительно получила заслуженное уважение только через несколько лет после запуска.

-3
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Жаль забросили, красивая игрушка, трассы бы по больше, и очень реалистичный вид из нутри во время дождя, // Ник Ник

2
hKKK33

Чисто визуально это буквально продавец картинки для консоли. Особенно для 2014 года вполне. Но Сони смотрят на продажи в первую очередь. А не на качество игры или её оценки. Продажи - это тоже своего рода синоним спроса и популярности, так что неудивительно. Хотя я не одобряю.

1
IbruhmanI

Лучшая графика за все человечество, ни чуть не хуже чем в фильмах,даже лучше смотря какая там графика)

0
ze1n_82

30 фпс, всратый уровень сложности)

-4
СнопакДоминатор ze1n_82

Еб.ть ты тип. Чел написал за графон, а ты за ФПС и сложность. Типичный обыватель этого "замечательного" сайта.

4
антон фекалис СнопакДоминатор

я согласен с ним. Он правильно пишет почитай, 30фпс всратая сложность и 30фпс всратая графика

-1
kotasha

В провале виноват один клоун не помню как там его звали, который навязал сетевое составляющие, при том он хотел вообще сделать сетевую игру без соло режима, один чел закопал всё студию, а так игра очень похоже на PGR тоже ныне закрытую.

0
Stasonich_spb

Лучшая аркадная гонка!!!

0
антон фекалис

Геймплей в гонок хуже чем геймплей в колде

-11
IbruhmanI

А чем тебе геймплей колды не нравится? Лучший аркадный шутер по геймплею, единственное что не очень, это сюжет и скины, а по геймлею нет равных

0
антон фекалис IbruhmanI

в колде нет сюжета а в гонок нет геймплея

0
IbruhmanI антон фекалис

Если тебе не нравятся гонки, не значит что они скучные для всех, планета не крутится вокруг тебя)

1
kotasha

Колда тут вообще причём два разных жанра.

1