DriveClub в 60 fps на хакнутой PS5: мод, повышающий производительность, попал на видео ©

Сейчас Gran Turismo является крупнейшей франшизой Sony в жанре гонок, однако на старте поколения PS4 силами Evolution Studios для этой консоли была разработана игра DriveClub.

Вы наверняка помните печальную историю гоночной игры от Evolution Studios, которая, пережив нелегкий и проблемный старт, получила значительные улучшения и стала самой популярной гоночной игрой на PS4, в которую играют около 10,5 млн игроков. Необычные результаты, которые, однако, не спасли проект: в марте 2016 года Sony закрыла Evolution Studios, а спустя примерно три года отключила серверы, а сама игра была снята с продажи. В результате DriveClub застряла на PS4 с частотой в 30 fps, не имея шансов на обновление под PS5.

Тем не менее, одному из пользователей модифицированной PS5 все-таки удалось снять ограничения на кадровую частоту игры и добиться того, что DriveClub заработала с частотой 60 fps. Благодаря такому улучшению динамики игра становится гораздо более плавной, а если посмотреть видео, то можно сказать, что визуально она по-прежнему очень красива, особенно это заметно в сценах с дождем.

К сожалению, запустить DriveClub на обычной PS5 невозможно, для этого требуется модифицированная версия консоли. А поскольку Sony больше не поддерживает проект, маловероятно, что для игры вообще будет выпущено обновление.

Очевидно, что речь идет не о публичном патче, который может скачать каждый, а о конкретном моде, требующем использования PlayStation 5 со старой прошивкой. По сути, вы никоим образом не сможете добиться на своей консоли тех же результатов, что и в ролике.