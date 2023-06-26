Авторы сюжетного приключения Dros назначили дату выхода на 20 июля ©

Разработчики сюжетно-приключенческой игры Dros подтвердили дату ее выхода, обозначив 20 июля как день, когда она станет доступна в Steam и на Steam Deck. Команда разработчиков вложила почти четыре года в разработку и совершенствование вселенной Dros, представляя царство, полное характерных персонажей, увлекательных головоломок, обширной истории и ассортимента уникальных коллекционных предметов.

Dros - это детально проработанное сюжетное приключение с участием маленького склизкого существа и его защитника - охотника за головами. Повествование разворачивается в обширной башне в стиле стимпанк, где игроки попеременно играют за персонажей, известных как Маленький Дрос и Капитан, используя их различные сильные и слабые стороны. Игровой процесс включает в себя решение головоломок, столкновения с врагами и скрытное перемещение по огромному, запутанному интерьеру башни.

Уникальная механика игры с двумя персонажами требует стратегического использования возможностей каждого из них. В роли Маленького Дроса игрокам предстоит прыгать, извиваться и скрытно перемещаться по Башне. С другой стороны, роль Капитана в основном связана с боем, отбиваясь от различных врагов, встречающихся на пути.

Dros представляет собой богатое фэнтезийное повествование, населенное значительным составом необычных и увлекательных персонажей, с которыми игрокам предстоит взаимодействовать. По мере исследования Башни раскрываются тайны, открываются дневниковые записи и обнаруживаются странные алхимические сокровища, что постепенно углубляет историю игры.

Мир Дрос кишит странными персонажами, у каждого из которых своя история и личная борьба. В этой обстановке ни один персонаж не является исключительно добрым или исключительно злым, что придает миру сложность, которая находит отклик во всем повествовании игры.

Загадки составляют значительную часть привлекательности игры, наряду с ее приключенческими элементами. По мере прохождения Башни игрокам придется использовать свои интеллектуальные и боевые навыки для решения головоломок, борьбы с врагами и поиска алхимических сокровищ. Также можно открыть записи в дневнике, которые дают дополнительный контекст к истории мира и предыстории персонажей, что еще больше обогащает игровой опыт Dros.