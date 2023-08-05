Красочное сюжетное приключение DROS получило обновление Challenge Run

Dros получила крупное обновление, которое включает в себя новые испытания, к которым можно получить доступ после завершения игры. К ним относятся забавные мини-уровни, такие как: отслеживание пройденного расстояния, отсутствие повреждений, ваша скорость, количество прыжков, которые вы совершаете, сколько переключений между персонажами и многое другое. Игроки смогут использовать отдельные трекеры и счетчики, чтобы испытать себя на каждом уровне.
Dros — это приключение для одного игрока, действие которого разворачивается в странном мире неправильно используемой алхимии. Скользкое маленькое существо и своенравный охотник за головами неохотно объединятся, чтобы выжить. Вместе они должны подняться вверх через рушащуюся Башню, которой правит коварный алхимик. По пути можно встретить множество странных персонажей, таинственные сокровища, которые нужно собрать, и знания, которые нужно разблокировать.