Авторы мрачной RPG Drova - Forsaken Kin приглашают поучаствовать в плейтесте

Студия Just2, которая еще летом прошлого года анонсировала экшен-rpg Drova - Forsaken Kin, объявила о наборе людей для участия в плейтесте.
Drova - Forsaken Kin прошла долгий путь. После долгих лет упорной работы мы подошли к финальной стадии разработки. И нам нужны ваши отзывы. Чтобы еще больше улучшить нашу игру. Чтобы узнать ваши мысли. Чтобы придать ей окончательный блеск. Чтобы создать бриллиант, которого вы заслуживаете. И бриллиант, который мы хотим выпустить. Именно поэтому мы будем проводить плейтест через Steam.
Вы можете записаться на него на странице игры в Steam, запросив доступ. Плейтест начнется "примерно в середине апреля", так что у вас еще есть время зарегистрироваться и морально подготовиться к мрачному темному миру.
Плейтест будет содержать примерно 10 - 15 часов геймплея. Вы сможете увидеть небольшую часть открытого мира, взаимодействовать с одной из фракций, решать квесты, сражаться с монстрами и встретить персонажей, у которых есть дела поважнее, чем иметь дело с вами.
Какие ещё дрова?
Те что в костёр кидают.
водка такая есть, видимо графика под ней делалась.
Душно и затянуто. А графен даже для пикселя го#но.