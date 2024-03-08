Авторы мрачной RPG Drova - Forsaken Kin приглашают поучаствовать в плейтесте

Drova - Forsaken Kin переносит вас в мир, наполненный магией и тьмой. Вы исследуете открытый мир, где каждое ваше решение и поступок имеет последствия. Вам необходимо выбрать сторону в конфликте между двумя фракциями, у которых разные взгляды и интересы. Ваш выбор определит ход сюжета и судьбу мира. Но будьте осторожны: за все свои решения придётся отвечать.

Изучайте своё окружение и следуйте за подсказками, чтобы раскрывать секреты и становиться сильнее. Только ваши навыки могут спасти вас от неминуемой гибели.