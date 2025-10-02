ЧАТ ИГРЫ
Duke Nukem 3D 29.01.1996
Экшен, Шутер, От первого лица, Юмор
8.9 561 оценка

Энтузиаст работает над воксельной версией Duke Nukem 3D

monk70 monk70

Voxel Mod — один из лучших модов для классических игр серии Doom. Он заменял все двумерные спрайты игры трёхмерными вокселями. Аналогичный мод скоро появится и для Duke Nukem 3D.

Voxel Duke 3D, создаваемый моддером Cheello, предлагает один из самых точных ремастеров. Новые 3D-модели сохраняют художественный стиль оригинальных спрайтов. Они выглядят настолько хорошо, что их трудно отличить. Единственный способ в полной мере оценить их — это обстреливать противников. При этом вы не увидите вращающихся двумерных спрайтов. Вместо этого вы сможете насладиться врагами во всей их трёхмерной воксельной красе.

К сожалению, на данный момент нет информации о дате выхода мода.

Комментарии:
RoboB

Давно слежу за проектом. Chello крут.