Авторы Dune: Awakening объявили о скором запуске первой закрытой беты

Компания Funcom объявила о том, что долгожданная MMO на выживание Dune: Awakening переходит в стадию раннего закрытого бета-тестирования. Готовясь к полному релизу игры, команда разработчиков осознает важность обратной связи с игроками для совершенствования и улучшения общего игрового процесса.
Действие Dune: Awakening происходит на коварной планете Арракис, предлагая захватывающий открытый мир, полный суровых условий, неизвестных опасностей и захватывающих открытий. Стратегическое планирование и управление ресурсами становятся важнейшими элементами выживания, когда игрок перемещается по бескрайним пескам Арракиса.
Для тех, кто уже выразил свою заинтересованность в игровом тестировании, будет открыта новая регистрационная форма. Разработчики тщательно отберут небольшую группу бета-тестеров из числа желающих, зарегистрированных на сайте Dune: Awakening.
Несмотря на то, что в первые раунды тестирования будут приглашены не все желающие, Funcom заверяет, что по мере развития бета-версии игры у игроков появятся дополнительные возможности для участия. Постепенно к закрытому бета-тестированию будет приглашаться все больше игроков, что позволит получить большее количество отзывов и точек зрения.
Важно отметить, что все тестирование будет проводиться под строгим соглашением о неразглашении (NDA), гарантирующим сохранение конфиденциальности содержания и особенностей игры. Эта ранняя стадия бета-тестирования предоставляет игрокам прекрасную возможность внести активный вклад в дальнейшее развитие и совершенствование Dune: Awakening.
Поэтому, если вы хотите принять участие в создании этой ММО с открытым миром на выживание и помочь в формировании ее будущего, обязательно зарегистрируйтесь на официальном сайте Dune: Awakening, чтобы получить возможность принять участие в закрытом бета-тестировании.