Dune: Awakening будет дружелюбна к одиночным игрокам ©

В течение последних двух лет было много путаницы с классификацией Dune: Awakening. Сначала предполагалось, что это будет MMORPG, затем обычная игра на выживание, но в итоге остановились на смеси жанров, или "игре с элементами ММО и выживания в открытом мире" (это официальный термин).



А в недавнем интервью с продюсерами Dune: Awakening вы можете прочитать немного больше об этом.

Dune: Awakening имеет много черт классической MMO игры, но с концепцией мира-песочницы. Игроки могут строить и настраивать свою базу по своему усмотрению, и нет никаких ограничений на то, как и где они могут ее разместить, за исключением особых обстоятельств.

Также было заверено, что игра будет дружелюбна к одиночным игрокам. Если мы предпочитаем игру соло, Dune: Awakening позволит вам это.

Игроки могут исследовать мир в одиночку или создавать группы и гильдии с друзьями, чтобы покорять подземелья и собирать спайс. В игре есть система навыков и импринтинга, которая позволяет игрокам выбирать свой стиль игры, а также технологическая прогрессия, в которой игроки учатся создавать новые и улучшенные навыки, получая уникальные чертежи.



Мы не будем заставлять никого играть в группе. Многие виды деятельности можно будет выполнять самостоятельно.

В настоящее время Dune: Awakening находится на стадии пре-альфа. Дата выхода довольно отдаленная, 2024 или 2025 год.