Креативный директор Dune: Awakening описывает то, какими будут сражения и выживание в ММО-песочнице ©

В фильме Дени Вильнева "Дюна" подчеркивается, что военные действия на Арракисе ведутся с использованием довольно контрастных видов боя. Когда в фильме сталкиваются солдаты Дома Атрейдесов и Дома Харконненов, самолеты ведут артиллерийский обстрел сверху, а воины, защищенные щитами Хольцмана, дуэлируют со старомодными клинками внизу. Это ощущение сражений, происходящих на нескольких, пересекающихся фронтах, - то, на что направлена многопользовательская игра на выживание Dune: Awakening, стремясь передать это ощущение.



В интервью на PC Gaming Show, креативный директор Джоэл Байлос описывает игру, которая будет развиваться от одинокого изгоя, крадущегося с ножом, режущего людей, чтобы украсть у них воду, до тотальной войны.

К концу игры, возможно, вы управляете гильдией, у вас есть парк транспортных средств, орнитоптеры летят строем, песчаные мотоциклы проносятся по пустыне под ними, танки поднимают облако пыли, когда вы едете к куче специй вдалеке, чтобы собрать урожай со своей гильдией. Вдалеке вы видите другую гильдию, которая приближается к вам. И в момент столкновения вы слышите грохот приближающегося песчаного червя. Это и есть бой в Dune: Awakening.

Это сценарий, по которому ваша стандартная горячая панель способностей на перезарядке не сможет оправдать ситуацию. Именно поэтому директор игры Вильяр Соммербакк говорит: "Бой в нашей игре гораздо более посекундный и интенсивный, чем, например, в MMO". Funcom опирается на предыдущий опыт и знания: Соммербакк был дизайнером мира в Anarchy Online, а Байлос был креативным директором в Conan: Exiles, и оба работали дизайнерами в Age of Conan.



Подобные интенсивные, пересекающиеся бои - один из пяти столпов, на которых, по словам разработчиков, строится Dune: Awakening. Пять столпов - это выживание, политика и интриги, бесконечное исследование, общевойсковой бой, экспрессия и настройка.



И Байлос, и Соммербакк стремятся подчеркнуть роль выживания, в частности, жажду, которая, как и бой, будет иметь большое значение.

Водная дисциплина - важная часть выживания. В начале это может быть просто вода для себя, а в конце вам может понадобиться промышленный уровень воды, потому что вы индустриализировали свою базу. Штормы также являются важной частью выживания. В самом начале вам нужно найти убежище, ведь у вас ничего нет.

Хотя строительство базы обеспечит убежище позже, у вас никогда не перестанут быть причины выходить и сражаться за специи.

В конце концов, вы можете даже оседлать бури в пустыне, чтобы получить доступ к уникальным ресурсам. Но вам всегда нужно возвращаться, и каждый раз, когда вы выходите, вы должны быть осторожны с червем. Потому что если вас поймает червь, от вас ничего не останется, и вы ничего не оставите после себя.

Вот на такой жизнерадостной ноте можно закончить. Dune: Awakening появится в Steam, где вы можете добавить игру в список желаемого уже сейчас.