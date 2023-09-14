Стратегия Dune: Spice Wars покинула ранний доступ Steam

Хотя Dune: Spice Wars доступна игрокам уже почти полтора года через ранний доступ, официальный запуск состоялся сегодня.
С момента дебюта в раннем доступе в игру было добавлено много нового контента, и, вероятно, впереди еще больше.
В связи с полноценным выходом Dune: Spice Wars разработчики решили подвести итог всем достижениям, достигнутым во время Early Access. С апреля 2022 года игра обросла довольно большим количеством нового контента.
В связи с выходом полной версии Dune: Spice Wars разработчики решили подвести итоги всех достижений, полученных в рамках раннего доступа. С апреля 2022 года игра обросла большим количеством нового контента.
- Появился многопользовательский режим, позволяющий играть 1 vs 1, 2 vs 2, а также проводить тотальные сражения.
- Добавлена новая (пятая) фракция в виде семьи Коррин.
- Появился режим Conquest - ядро одиночной кампании. Он позволяет игрокам пройти серию различных сценариев, в которых наша задача - взять под контроль карту
Не стоит забывать и об улучшениях баланса, AI, QoL (quality of life) улучшениях и многом другом, о чем говорится в дневнике разработчиков Shiro Games. Всего разработчики выпустили восемь крупных обновлений, в которых появились значительные новые возможности.
Разработчики не собираются сбавлять обороты - с дебютом версии 1.0 в Spice Wars появится новая фракция в виде Дома Эказ, что означает появление новых персонажей, новых советников или уникальных юнитов. Также были анонсированы общие улучшения игры во многих областях, включая новую систему обучения и "крупные системные изменения".
Кроме того, из недавней сессии вопросов и ответов разработчиков на Reddit мы узнали о планах по привлечению в игру всех фракций из вселенной "Дюны", а следующее обновление под названием Heroes of Dune, как ожидается, будет бесплатным для всех.
Печально что это не классическая RTS,так бы с удовольствием поиграл.
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По-моему, чепуха. Дюна 2000 поприятнее была не?
Так это абсолютно разные игры.
респект за возрождение, конечно, но в раннем доступе как-то вообще не зашла, какие-то масштабы странные, плюс карикатурность.
Ага. Такое чувство как будь-то играешь на тактической карте в реальном времени
Не прошло и 10 лет :))