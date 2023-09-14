Стратегия Dune: Spice Wars покинула ранний доступ Steam ©

Хотя Dune: Spice Wars доступна игрокам уже почти полтора года через ранний доступ, официальный запуск состоялся сегодня.

С момента дебюта в раннем доступе в игру было добавлено много нового контента, и, вероятно, впереди еще больше.

В связи с полноценным выходом Dune: Spice Wars разработчики решили подвести итог всем достижениям, достигнутым во время Early Access. С апреля 2022 года игра обросла довольно большим количеством нового контента.

В связи с выходом полной версии Dune: Spice Wars разработчики решили подвести итоги всех достижений, полученных в рамках раннего доступа. С апреля 2022 года игра обросла большим количеством нового контента.

Появился многопользовательский режим, позволяющий играть 1 vs 1, 2 vs 2, а также проводить тотальные сражения.

Добавлена новая (пятая) фракция в виде семьи Коррин.

Появился режим Conquest - ядро одиночной кампании. Он позволяет игрокам пройти серию различных сценариев, в которых наша задача - взять под контроль карту

Не стоит забывать и об улучшениях баланса, AI, QoL (quality of life) улучшениях и многом другом, о чем говорится в дневнике разработчиков Shiro Games. Всего разработчики выпустили восемь крупных обновлений, в которых появились значительные новые возможности.

Разработчики не собираются сбавлять обороты - с дебютом версии 1.0 в Spice Wars появится новая фракция в виде Дома Эказ, что означает появление новых персонажей, новых советников или уникальных юнитов. Также были анонсированы общие улучшения игры во многих областях, включая новую систему обучения и "крупные системные изменения".

Кроме того, из недавней сессии вопросов и ответов разработчиков на Reddit мы узнали о планах по привлечению в игру всех фракций из вселенной "Дюны", а следующее обновление под названием Heroes of Dune, как ожидается, будет бесплатным для всех.