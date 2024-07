Анонсирована кооперативная изометрическая приключенческая игра DuneCrawl для ПК

Разработчики GUNHEAD и Wytchwood Alientrap анонсировали кооперативную изометрическую приключенческую игру DuneCrawl для ПК (Steam). Дата выхода не объявлена.

DuneCrawl — это кооперативная изометрическая приключенческая игра, в которой игроки берут на себя роли пиратов, путешествующих по пустыне. Игровой процесс можно описать как сочетание The Legend of Zelda и Sea of ​​Thieves. Вместе игроки исследуют пылевые моря, управляя своим Dune Crawler, гигантским ходячим ракообразным, украшенным пушками и картами сокровищ.

Путешествуйте по обширным, пышным, нарисованным от руки местам, чтобы раскрыть историю, окружающую тайну Dune Crawlers. Взаимодействуйте с выдающими задания NPC, защищайте местные города от бандитов, находите спрятанные трофеи, катайтесь на бронированных скарабеях и защищайте свой титул величайшего флибустьера по эту сторону семи песков.