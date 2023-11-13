Группа моддеров выпустила фанатский ремейк Dungeon Keeper со множеством улучшений

KeeperFX, ремейк классической игры Dungeon Keeper с открытым исходным кодом, наконец-то достиг версии 1.0. Эта новая версия полностью переделывает игровой код Bullfrog, разработанный Питером Молинье, и добавляет возможность играть в высоком разрешении, на сверхширокоэкранных мониторах, многопользовательскую онлайн-игру, современное управление, улучшения искусственного интеллекта, новые спрайты и уровни, созданные пользователем.

Проект начался в 2008 году с целью обеспечить хорошую работу оригинальной игры Dungeon Keeper (опубликованной в 1997 году) на современных системах Windows. Проект застопорился до 2016 года, когда бразды разработки взяла на себя новая команда. Фактически, только в это последнее обновление они заявляют, что включили «более пятисот исправлений ошибок и функций».

В оригинальную версию Dungeon Keeper для DOS также можно играть благодаря золотой версии, доступной в GOG, но этот ремейк гораздо более амбициозен, настраиваем и предлагает привлекательные функции, такие как возможность играть в разрешении 4K и с более высокой частотой кадров.

Более подробную информацию и ссылки для скачивания вы найдете на официальном сайте, где также есть руководства по установке и использованию контента, созданного сообществом. Однако необходимо иметь оригинальные файлы, которые можно извлечь с оригинального компакт-диска или из золотой версии, доступной в EA или GOG.