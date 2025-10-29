Dungeon Stalkers официально вышла из раннего доступа с масштабным обновлением

Бесплатная игра Dungeon Stalkers, сочетающая элементы PvE и PvP в подземельях, наконец покинула ранний доступ и теперь доступна на PC через Steam. Разработчик ONEUNIVERSE также готовит версию для PlayStation 5. Директор проекта Седжун Го отметил: «Мы отполировали игру и добавили необходимые функции за время раннего доступа, чтобы создать веселый и лёгкий экстракшн-кравлер. Новые персонажи и карта сделают первый сезон максимально увлекательным».

Главным дополнением версии 1.0 стал новый персонаж — Казиморд, легендарный офицер королевства Тания, известный как «Сокол-молния». Он ближний боец с двумя клинками, атакующий на 20–30% быстрее других героев. Также появилось подземелье «Особняк Желания», новое пространство с уникальными ловушками и противниками. Введена страховая система «Договор Мусорщика»: игроки могут заключить контракт с NPC перед входом в соревновательный режим, чтобы вернуть экипировку в случае поражения.

Расширена система кастомизации профиля — теперь можно изменять рамки, баннеры, иконки и титулы. Очки репутации, заработанные в предсезонье, можно обменять на уникальные предметы в специальном магазине. Обновление также принесло балансировку, новые легендарные предметы, события и улучшение стабильности игры.

В ближайшем будущем разработчики добавят бойца Блэк Марию и рейдового босса «Королеву-Мимик». Dungeon Stalkers отличается уникальными персонажами с собственными историями и стилями игры, системой разрушения брони, динамическими проклятиями в подземельях и несколькими игровыми режимами на выбор. Всего доступно шесть персонажей, четыре из которых можно открыть внутриигровой валютой, что делает каждый забег непредсказуемым и захватывающим.