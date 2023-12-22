Для Dungeons 4 вышло обновление 1.3 и стартовало праздничное событие

Разработчик Realmforge Studios и издатель Kalypso Media празднуют наступление очень злого сезона. Чтобы привести игроков в нужное настроение, команда выпустила обновление 1.3 и сезонное событие для Dungeons 4. Новый патч теперь доступен в Steam, Xbox Game Pass для консолей и PC Game Pass для ПК, Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S.

«У Абсолютного Зла праздничное настроение, и они решили добавить в игру множество актуального праздничного контента, включая сезонный наряд для Талии и две новые постоянные карты для схваток. Пожалуйста, имейте в виду, что Абсолютное Зло может терпеть радостное праздничное настроение только до определенного момента и изгонит из Подземелья любой контент, помеченный как «сезонный», 31 декабря, вернувшись в следующем году».

Это обновление также включает в себя возможность скрыть пользовательский интерфейс, а также улучшения исполняемого файла, позволяющие избежать ложных флагов обнаружения вредоносных программ, и оптимизацию пропускной способности многопользовательской совместной игры. Dungeons 4 также получила новые графические опции: фильтр масштабирования качества теней и разрешения. Игроки также могут отключить отображение полученных очков опыта.

Кроме того, в духе праздника существа теперь демонстрируют новое поведение и анимацию в режиме ожидания в Подземелье. Они будут общаться друг с другом, если у них нет текущих потребностей, которые нужно удовлетворять.