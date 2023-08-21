Первый геймплейный трейлер Dungeons 4 раскрывает дату выхода ©

Издатель Kalypso Media и разработчик Realmforge Studios представили первый геймплейный трейлер Dungeons 4 и сообщили дату выхода фентезийной стратегии.

Dungeons 4 выйдет из тьмы 9 ноября этого года, когда игра станет доступна по программе Xbox Game Pass для консолей и ПК и выйдет на Xbox Series X|S, Windows PC и PlayStation 5.

Постройте уютное и комфортное Подземелье, чтобы удовлетворить потребности своих созданий, и управляйте ими, а затем отправьте их в Запредельный мир, чтобы они любезно напомнили живущим там добрым людям, что на их землях правит Абсолютное Зло. Собирайте зло, используя новые и динамичные способы, и обрушивайте его на пышные зеленые леса и равнины Надземного мира, чтобы обратить их на темную сторону. Но позаботьтесь о том, чтобы ваше подземелье было надежно защищено ловушками и охранялось вашими существами, ведь эти надоедливые жители Надземного мира не будут просто так размышлять, пока вы превращаете их землю в самый приятный райский уголок для Абсолютного Зла.