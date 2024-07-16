Dungeons of Hinterberg прошла официальную проверку Steam Deck

Грядущая ARPG Dungeons of Hinterberg от Microbird Games с момента своего появления в прошлом году была на слуху у многих. В преддверии ее скорого релиза через пару дней разработчик подтвердил новость, которая наверняка порадует обладателей Steam Deck.

Выйдя в Twitter, разработчик объявил, что Dungeons of Hinterberg теперь прошла официальную проверку Steam Deck, что, конечно же, означает, что игра получила от Valve метку, подтверждающую, что она полностью оптимизирована для портативных устройств. Те, кто хотел полазить по подземельям и виртуально отдохнуть в воссозданных в игре австрийских Альпах, теперь смогут это сделать.

Dungeons of Hinterberg выйдет в конце этой недели, 18 июля, для Xbox Series X/S и PC. После выхода игра также будет доступна для Game Pass (правда, не на всех уровнях, благодаря недавним изменениям в сервисе).