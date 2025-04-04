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об игре
The Duskbloods 2026 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.7 22 оценки

Хидетака Миядзаки поделился деталями игрового процесса мрачного экшена The Duskbloods

butcher69 butcher69

FromSoftware готовит многопользовательский экшен The Duskbloods, который станет эксклюзивом Nintendo Switch 2 и выйдет в 2026 году. Игра сочетает PvE и PvP-элементы, предлагая игрокам взять под контроль Кроваворожденных и сражаться за Первую кровь в мире, где человечество стоит на грани вымирания.

В интервью Nintendo Creator’s Voice Хидетака Миядзаки поделился деталями игрового процесса. Он отметил, что персонажи обладают сверхчеловеческими способностями благодаря особой крови. Даже базовые действия, такие как суперпрыжки, спринт и двойной прыжок, сделали динамичными, чтобы сохранить зрелищность.

Игрокам будет доступно более 12 персонажей с уникальным стилем боя, оружием и способностями. Некоторые смогут атаковать на расстоянии и использовать огнестрельное оружие. Всего в одном матче могут участвовать до восьми игроков. Также предусмотрена кастомизация, позволяющая создавать героев, похожих на самих игроков.

The Duskbloods обещает стать одним из самых оригинальных проектов FromSoftware, сочетая привычную жестокую боевую систему с новыми механиками.

-24
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
DavidZinkovskiy

Все ждали Dark souls 4, Bloodborne 2, Demon souls 2, ну или что-то новое в духе первых игр, а получили elden ring nightreign и The Duskbloods, и обе под пати и онлайн....

14
hpi

Ждали, увидели, поплакали и пошли дальше играть старые игры.

3
friben4

Играл в elden ring nightrein в бетке на плойке и полностью доволен игрой, даже прикупил её

-6
UnhappyYegor friben4
Играл в elden ring nightrein в бетке на плойке и полностью доволен игрой, даже прикупил её

Консольщикам не привыкать кушать с лопаты

0
Linkord777

Походу Миядзаке всё.... печально.

11
OnlyWatch

У него в разработке есть крупный мейн проект уровня Елден Ринг. Эти игры скорее заглушки сервисы, так что не стоит раньше времени хоронить Бабадзаки...

2
Linkord777 OnlyWatch

На 2027, возможно, но ждать ппц.

1
Despot_Aspid

Бабадзака ты чего? Ну зачем?! ((

5
Real Slim Shady

Выглядил как кал

3
vertehwost

👎

2
ka4o4ek

Бабадзаки заболел видимо.

1
Валерий Юриков

Збли со своими эксклюзивами

0