Хидетака Миядзаки поделился деталями игрового процесса мрачного экшена The Duskbloods

FromSoftware готовит многопользовательский экшен The Duskbloods, который станет эксклюзивом Nintendo Switch 2 и выйдет в 2026 году. Игра сочетает PvE и PvP-элементы, предлагая игрокам взять под контроль Кроваворожденных и сражаться за Первую кровь в мире, где человечество стоит на грани вымирания.

В интервью Nintendo Creator’s Voice Хидетака Миядзаки поделился деталями игрового процесса. Он отметил, что персонажи обладают сверхчеловеческими способностями благодаря особой крови. Даже базовые действия, такие как суперпрыжки, спринт и двойной прыжок, сделали динамичными, чтобы сохранить зрелищность.

Игрокам будет доступно более 12 персонажей с уникальным стилем боя, оружием и способностями. Некоторые смогут атаковать на расстоянии и использовать огнестрельное оружие. Всего в одном матче могут участвовать до восьми игроков. Также предусмотрена кастомизация, позволяющая создавать героев, похожих на самих игроков.

The Duskbloods обещает стать одним из самых оригинальных проектов FromSoftware, сочетая привычную жестокую боевую систему с новыми механиками.