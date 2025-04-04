Хидетака Миядзаки поделился деталями игрового процесса мрачного экшена The Duskbloods

FromSoftware готовит многопользовательский экшен The Duskbloods, который станет эксклюзивом Nintendo Switch 2 и выйдет в 2026 году. Игра сочетает PvE и PvP-элементы, предлагая игрокам взять под контроль Кроваворожденных и сражаться за Первую кровь в мире, где человечество стоит на грани вымирания.
В интервью Nintendo Creator’s Voice Хидетака Миядзаки поделился деталями игрового процесса. Он отметил, что персонажи обладают сверхчеловеческими способностями благодаря особой крови. Даже базовые действия, такие как суперпрыжки, спринт и двойной прыжок, сделали динамичными, чтобы сохранить зрелищность.
Игрокам будет доступно более 12 персонажей с уникальным стилем боя, оружием и способностями. Некоторые смогут атаковать на расстоянии и использовать огнестрельное оружие. Всего в одном матче могут участвовать до восьми игроков. Также предусмотрена кастомизация, позволяющая создавать героев, похожих на самих игроков.
The Duskbloods обещает стать одним из самых оригинальных проектов FromSoftware, сочетая привычную жестокую боевую систему с новыми механиками.
Все ждали Dark souls 4, Bloodborne 2, Demon souls 2, ну или что-то новое в духе первых игр, а получили elden ring nightreign и The Duskbloods, и обе под пати и онлайн....
Ждали, увидели, поплакали и пошли дальше играть старые игры.
Играл в elden ring nightrein в бетке на плойке и полностью доволен игрой, даже прикупил её
Консольщикам не привыкать кушать с лопаты
Походу Миядзаке всё.... печально.
У него в разработке есть крупный мейн проект уровня Елден Ринг. Эти игры скорее заглушки сервисы, так что не стоит раньше времени хоронить Бабадзаки...
На 2027, возможно, но ждать ппц.
Бабадзака ты чего? Ну зачем?! ((
Выглядил как кал
👎
Бабадзаки заболел видимо.
Збли со своими эксклюзивами