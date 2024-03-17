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Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби , Кооператив
8.9 8 082 оценки

R.G. MVO выпустила русификатор пролога и DLC для Dying Light

AceTheKing
Новости

Студия Mechanics VoiceOver объявила о выходе русификатора для игры Dying Light. На данный момент озвучен пролог и DLC The Bozak Hord - студия хотела дать пользователям возможность самим оценить качество дубляжа и опробовать его.

"Спешим поделиться с вами отличной новостью с пылу с жару: пролог игры Dying Light, а также дополнение The Bozak Horde, полностью озвучены на русский язык и доступны для скачивания. С этого дня вы сами можете пощупать, так сказать, игру с русской озвучкой и ощутить ее атмосферу, услышать, как же игра будет звучать после завершения работ.

Отметим, что прологом Dying Light считается прохождение от начальной катсцены при запуске игры и до завершения задания «Аварийное обесточивание» (включая первую встречу с Брекеном), что занимает примерно 1,5 часа. В дополнение же «Стая Бозака» вы можете поиграть на любом этапе прохождения, просто найдя характерный красный плакат с белой маской (один из плакатов находится на первом этаже Башни перед входом к торговцу)." - написали в сообществе группы

В настоящий момент студия продолжает работать над полноценным русификатором игры. Кроме того, продолжается сбор средств для создания русификатора - на данный момент собрана примерно половина от необходимой суммы. Дата выхода полноценного русификатора на данный момент неизвестна.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
SoRaS3

Норм.

0
Алексей Выгодин

Круто! Красавцы! Спасибо огромное! Я ещё не играл в эту игру, всё ждал что кто нибудь когда нибудь озвучит эту игру!

0
phenomenalny

Прикольно, жаль что они опоздали лет на 5. Вся карта DL + TF пройдена вдоль и поперек

0
SR388

Так то всё круто, но одного не могу понять. Почему ударение в имени главного антагониста делается именно на "и" - раИс? Звучит кринжово, как будто это мужская версия женского имени Раиса. В оригинале имя чувака было именно рАйс - с ударением на "а". Неужели так трудно было озвучить имя правильно?

А так конечно перепройду с русской озвучкой обязательно еще раз когда она выйдет. Мне вторая часть из-за этого и зашла больше - там все говорят по-русски, погружение в игру происходит сильнее, хоть я и на слух прекрасно пониманию английский, не говоря уже о тексте.

-1