R.G. MVO выпустила русификатор пролога и DLC для Dying Light

Студия Mechanics VoiceOver объявила о выходе русификатора для игры Dying Light. На данный момент озвучен пролог и DLC The Bozak Hord - студия хотела дать пользователям возможность самим оценить качество дубляжа и опробовать его.
"Спешим поделиться с вами отличной новостью с пылу с жару: пролог игры Dying Light, а также дополнение The Bozak Horde, полностью озвучены на русский язык и доступны для скачивания. С этого дня вы сами можете пощупать, так сказать, игру с русской озвучкой и ощутить ее атмосферу, услышать, как же игра будет звучать после завершения работ.
Отметим, что прологом Dying Light считается прохождение от начальной катсцены при запуске игры и до завершения задания «Аварийное обесточивание» (включая первую встречу с Брекеном), что занимает примерно 1,5 часа. В дополнение же «Стая Бозака» вы можете поиграть на любом этапе прохождения, просто найдя характерный красный плакат с белой маской (один из плакатов находится на первом этаже Башни перед входом к торговцу)." - написали в сообществе группы
В настоящий момент студия продолжает работать над полноценным русификатором игры. Кроме того, продолжается сбор средств для создания русификатора - на данный момент собрана примерно половина от необходимой суммы. Дата выхода полноценного русификатора на данный момент неизвестна.
Норм.
Круто! Красавцы! Спасибо огромное! Я ещё не играл в эту игру, всё ждал что кто нибудь когда нибудь озвучит эту игру!
Прикольно, жаль что они опоздали лет на 5. Вся карта DL + TF пройдена вдоль и поперек
Так то всё круто, но одного не могу понять. Почему ударение в имени главного антагониста делается именно на "и" - раИс? Звучит кринжово, как будто это мужская версия женского имени Раиса. В оригинале имя чувака было именно рАйс - с ударением на "а". Неужели так трудно было озвучить имя правильно?
А так конечно перепройду с русской озвучкой обязательно еще раз когда она выйдет. Мне вторая часть из-за этого и зашла больше - там все говорят по-русски, погружение в игру происходит сильнее, хоть я и на слух прекрасно пониманию английский, не говоря уже о тексте.