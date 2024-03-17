R.G. MVO выпустила русификатор пролога и DLC для Dying Light

Студия Mechanics VoiceOver объявила о выходе русификатора для игры Dying Light. На данный момент озвучен пролог и DLC The Bozak Hord - студия хотела дать пользователям возможность самим оценить качество дубляжа и опробовать его.

"Спешим поделиться с вами отличной новостью с пылу с жару: пролог игры Dying Light, а также дополнение The Bozak Horde, полностью озвучены на русский язык и доступны для скачивания. С этого дня вы сами можете пощупать, так сказать, игру с русской озвучкой и ощутить ее атмосферу, услышать, как же игра будет звучать после завершения работ.



Отметим, что прологом Dying Light считается прохождение от начальной катсцены при запуске игры и до завершения задания «Аварийное обесточивание» (включая первую встречу с Брекеном), что занимает примерно 1,5 часа. В дополнение же «Стая Бозака» вы можете поиграть на любом этапе прохождения, просто найдя характерный красный плакат с белой маской (один из плакатов находится на первом этаже Башни перед входом к торговцу)." - написали в сообществе группы

В настоящий момент студия продолжает работать над полноценным русификатором игры. Кроме того, продолжается сбор средств для создания русификатора - на данный момент собрана примерно половина от необходимой суммы. Дата выхода полноценного русификатора на данный момент неизвестна.