Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 390 оценок

Dying Light: The Beast полностью совместима со Steam Deck

butcher69 butcher69

Разработчики Dying Light: The Beast подтвердили полную совместимость игры со Steam Deck в день её релиза. Это отличная новость для поклонников франшизы, предпочитающих портативный гейминг.

Изначально выход игры планировался на 22 августа, затем переносили на 19 и 18 сентября. Команда рассказала, что сосредоточилась на доработке отзывов сообщества после gamescom, включая улучшение анимаций и повышение реализма некоторых элементов геймплея.

Игроков ждёт знакомый по серии динамичный паркур, кровавые сражения и множество пугающих моментов. Главным героем остаётся Кайл Крейн, чья жизнь после долгих лет заточения и экспериментов изменилась: герой стал одновременно слабее и сильнее благодаря новым способностям.

Ранее разработчики показали награду за миллион предзаказов — скин автомобиля APEX, который получат все покупатели до релиза. Dying Light: The Beast уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, и теперь фанаты смогут пережить приключения Кайла Крейна даже на Steam Deck.

12
5
Комментарии:  5
agula98
Это отличная новость для поклонников франшизы, предпочитающих портативный гейминг.

А в чем отличная-то, получила-то она получила но по итогу там будет дай бог 20 фпс на самых низких настройках в 320p

6
vegas99

Мы играем только в Torent Deck

3
Пользователь ВКонтакте

Так вышла уже игра или нет? // Иван Страждин

1
Makoto Tadzumi
и множество пугающих моментов.

Вот эта новость считается?

User_200

Она еще способна запускать тяжелые игры? Последнем думе показывала 15 fps на низких настройках