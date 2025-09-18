Dying Light: The Beast полностью совместима со Steam Deck

Разработчики Dying Light: The Beast подтвердили полную совместимость игры со Steam Deck в день её релиза. Это отличная новость для поклонников франшизы, предпочитающих портативный гейминг.

Изначально выход игры планировался на 22 августа, затем переносили на 19 и 18 сентября. Команда рассказала, что сосредоточилась на доработке отзывов сообщества после gamescom, включая улучшение анимаций и повышение реализма некоторых элементов геймплея.

Игроков ждёт знакомый по серии динамичный паркур, кровавые сражения и множество пугающих моментов. Главным героем остаётся Кайл Крейн, чья жизнь после долгих лет заточения и экспериментов изменилась: герой стал одновременно слабее и сильнее благодаря новым способностям.

Ранее разработчики показали награду за миллион предзаказов — скин автомобиля APEX, который получат все покупатели до релиза. Dying Light: The Beast уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, и теперь фанаты смогут пережить приключения Кайла Крейна даже на Steam Deck.