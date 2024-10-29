Dying Light: The Beast воспользуется мощью PS5 Pro

Официальный запуск PlayStation 5 Pro состоится через девять дней, и с момента ее презентации консоль не пользовалась особой популярностью у игроков из-за ее очень высокой цены. Недавно портал GamingBolt имел возможность взять интервью у Таймона Смекталы из Techland, студии, которая в настоящее время работает над Dying Light: The Beast, в которой вернется Кайл Крейн.

В этом интервью Смектала решил прокомментировать потенциал, связанный с PlayStation 5 Pro и ее новой технологией под названием PlayStation Spectral Super Resolution или просто PSSR.

Мы только начинаем открывать для себя все возможности PS5 Pro, но это уже захватывающе, поскольку дает нам гораздо больше гибкости в графике и производительности. Увеличение GPU позволит нам повысить визуальную точность, особенно со сложными деталями окружающей среды, такими как погодные эффекты, которые являются основополагающими для Dying Light: The Beast.



Такая мощность также означает в целом более плавный игровой процесс при более высоких разрешениях, и это очень важно для такой игры, как наша, где наивысший уровень погружения имеет первостепенное значение.

В то же время Тимон Смектала считает, что функция PlayStation Spectral Super Resolution может стать еще более важной в долгосрочной перспективе.

PSSR от Sony — это существенный шаг вперед для технологии суперсэмплинга, с которой экспериментируют другие компании. Это отличная инициатива, поскольку в будущем она может позволить разработчикам меньше концентрироваться на производительности и иметь большую творческую свободу. Если то, что предлагает Sony, станет новым стандартом, PSSR может оказаться даже важнее, чем прямое увеличение мощности графического процессора, которое предлагает консоль.

Dying Light: The Beast выйдет на ПК, PlayStation и Xbox.