Состоялся релиз мрачного ролевого экшена Dynasthir

В Steam состоялся релиз ролевого экшена от третьего лица Dynasthir. Проект создан независимой студией, состоящей всего из 2 разработчиков, Mireneye и Ulfgang. Игра переносит пользователей в огромный и таинственный мир, который находится на грани полного упадка.

Разработчики описывают свой проект как путешествие, которое вознаграждает за методичное исследование локаций и глубокое погружение в атмосферу. Игровой процесс делает ставку на сложную и динамичную боевую систему, требующую от игрока планирования своих действий и изучения поведения противников. Бои описываются как смертоносные и кинетические, а повествование в игре подается через окружение.

Игрокам предстоит исследовать мрачные земли, сражаться с разнообразными врагами и могущественными боссами, а также развивать своего персонажа через комплексное древо навыков. Мир Dynasthir не имеет привычного цикла дня и ночи, вместо этого погода и атмосфера меняются в зависимости от различных факторов, влияющих на геймплей.

Проект уже доступен для покупки, а для тех, кто хочет ознакомиться с игрой перед приобретением, на странице в Steam все еще доступна бесплатная демоверсия. Стоит отметить, что на данный момент игра не имеет поддержки русского языка.