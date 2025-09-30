Dynasty Warriors 3 Remastered определит судьбу будущих переизданий

Dynasty Warriors отмечает 25-летие, и главный вопрос, который волнует фанатов: будут ли другие классические части получать ремастеры? Ответ дал продюсер Томохико Шо. По его словам, судьба будущих переизданий напрямую зависит от того, как покажет себя Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, релиз которого назначен на 19 марта 2026 года.

Шо подчеркнул, что именно третья часть была выбрана благодаря постоянным просьбам фанатов, но её ремастеринг оказался крайне сложным. Воссоздание игр эпохи PS2 требует огромных затрат: графику пришлось переработать с нуля, игра работает на Unreal Engine 5, а геймплей был доработан для соответствия современным стандартам.

Акихиро Сузуки, другой продюсер серии, отметил, что создание ремастеров таких старых игр обходится невероятно дорого, и только успешные продажи смогут оправдать расходы. «Если эта игра провалится, следующей не будет», — прямо заявил Шо.

Несмотря на успех Dynasty Warriors в Японии и Китае, франшиза с трудом закрепилась на Западе. Однако Koei Tecmo надеется, что ремастер DW3 и свежая популярность Dynasty Warriors Origins помогут привлечь новую аудиторию.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered выйдет на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 и ПК 19 марта 2026 года.