Магия в деталях: как оживает интерьер "Зимней хижины"

Разработка «Зимней хижины» идет полным ходом! Наш проект постепенно обрастает деталями, новыми механиками и, конечно, контентом. Сегодня мы хотим приоткрыть дверь и показать вам, как хижина выглядит изнутри.
Мы стремимся создать глубокое погружение, поэтому добавили в игру много интерактива:
- чтобы добавить новогоднего настроения, мы повесили гирлянду. А если зажечь все свечи в комнате, она становится по-настоящему сказочной
- в углу стоит печка с поленьями. Но чтобы согреться, придется постараться — сначала найдите в хижине коробок спичек, и только тогда огонь оживет
- теперь в игре можно присесть и медленно покачаться в кресле-качалке, а чтобы тишина не давила, — включить старое радио и послушать музыку.
Нам кажется, что получается очень лампово и медитативно. Именно в таких деталях и кроется душа игры. Что бы вы еще добавили в интерьер?
Ммммм выглядит как трата моих налогов и коммерческий провал одновременно.
А как связаны ваши налоги и наша игра?
Гранды из воздуха берутся похоже.
конечно же кота со светящимися глазами.кроется в деталях,всякие ковры,кувшины,ведра,венчики,полки,пустовато.спасибо за старания,неблагодарная тут аудитория,никакого такта.
the long dark на минималках?
Нам очень приятно, что вы сравниваете нашу игру с The Long Dark, но делать это еще рано. Игра создается всего 2 месяца и по всем фронтам проиграет Long Dark. Но мы будем работать над ней прямо на глазах наших игроков!
выглядит как-то не очень
Hud из The Long Dark...