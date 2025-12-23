ЧАТ ИГРЫ
Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
4.5 38 оценок

Магия в деталях: как оживает интерьер "Зимней хижины"

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Разработка «Зимней хижины» идет полным ходом! Наш проект постепенно обрастает деталями, новыми механиками и, конечно, контентом. Сегодня мы хотим приоткрыть дверь и показать вам, как хижина выглядит изнутри.

Мы стремимся создать глубокое погружение, поэтому добавили в игру много интерактива:

  • чтобы добавить новогоднего настроения, мы повесили гирлянду. А если зажечь все свечи в комнате, она становится по-настоящему сказочной
  • в углу стоит печка с поленьями. Но чтобы согреться, придется постараться — сначала найдите в хижине коробок спичек, и только тогда огонь оживет
  • теперь в игре можно присесть и медленно покачаться в кресле-качалке, а чтобы тишина не давила, — включить старое радио и послушать музыку.

Нам кажется, что получается очень лампово и медитативно. Именно в таких деталях и кроется душа игры. Что бы вы еще добавили в интерьер?

Зимняя хижина в VK Play

14
8
Комментарии:  8
Tom[Cat]

Ммммм выглядит как трата моих налогов и коммерческий провал одновременно.

6
Olkon Games

А как связаны ваши налоги и наша игра?

5
Tom[Cat] Olkon Games

Гранды из воздуха берутся похоже.

6
pandore

конечно же кота со светящимися глазами.кроется в деталях,всякие ковры,кувшины,ведра,венчики,полки,пустовато.спасибо за старания,неблагодарная тут аудитория,никакого такта.

1
fl1ntww

the long dark на минималках?

Olkon Games

Нам очень приятно, что вы сравниваете нашу игру с The Long Dark, но делать это еще рано. Игра создается всего 2 месяца и по всем фронтам проиграет Long Dark. Но мы будем работать над ней прямо на глазах наших игроков!

7
Святой Джо

выглядит как-то не очень

EvanescentAdira

Hud из The Long Dark...