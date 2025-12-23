Магия в деталях: как оживает интерьер "Зимней хижины"

Разработка «Зимней хижины» идет полным ходом! Наш проект постепенно обрастает деталями, новыми механиками и, конечно, контентом. Сегодня мы хотим приоткрыть дверь и показать вам, как хижина выглядит изнутри.

Мы стремимся создать глубокое погружение, поэтому добавили в игру много интерактива:

чтобы добавить новогоднего настроения, мы повесили гирлянду. А если зажечь все свечи в комнате, она становится по-настоящему сказочной

в углу стоит печка с поленьями. Но чтобы согреться, придется постараться — сначала найдите в хижине коробок спичек, и только тогда огонь оживет

теперь в игре можно присесть и медленно покачаться в кресле-качалке, а чтобы тишина не давила, — включить старое радио и послушать музыку.

Нам кажется, что получается очень лампово и медитативно. Именно в таких деталях и кроется душа игры. Что бы вы еще добавили в интерьер?

Зимняя хижина в VK Play