Dysmantle 06.11.2020
8.1 94 оценки

Изометрический симулятор выживания Dysmantle получил крупное дополнения Doomsday

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monk70
Новости

Дополнение Doomsday стало доступно доступно для изометрического симулятора выживания Dysmantle. В Doomsday DLC игрок может сесть на таинственный летающий грузовой дрон и попасть на скрытый архипелаг, хранящий смертельную тайну. Игрок также обнаружит, что научные эксперименты пошли наперекосяк, и использует новые технологии, чтобы предотвратить конец света. DLC также планируется выпустить на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch в 2023 году, а мобильные версии появятся после запуска на ПК и консолях.

Особенности:

  • Исследуйте новую сложную карту открытого мира.
  • Новая основная квестовая линия и множество побочных квестов, которые нужно выполнить. Какие исследования проводились в исследовательском комплексе «Три сестры»?
  • Новые головоломки, которые нужно решить, и новые враги, которых нужно победить. На архипелаге таятся всевозможные механические и биологические ужасы.
  • Новые инструменты, носимые устройства и безделушки. Добавьте в свой наряд нотку научного чутья.
  • Собирайте и используйте новые материалы и продукты питания. 16 новых вкусных рецептов, чтобы проголодаться.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
kTeNoLoGy

игра с середине становится скучной, буквально за первые пять-6 локаций открываются практически все предметы а остальной мир бегать только если за квестами но они не слишком уж интересны...допы два прошел тоже мне показались проходными там мало чего добавлено

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