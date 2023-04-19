Изометрический симулятор выживания Dysmantle получил крупное дополнения Doomsday ©

Дополнение Doomsday стало доступно доступно для изометрического симулятора выживания Dysmantle. В Doomsday DLC игрок может сесть на таинственный летающий грузовой дрон и попасть на скрытый архипелаг, хранящий смертельную тайну. Игрок также обнаружит, что научные эксперименты пошли наперекосяк, и использует новые технологии, чтобы предотвратить конец света. DLC также планируется выпустить на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch в 2023 году, а мобильные версии появятся после запуска на ПК и консолях.

Особенности: