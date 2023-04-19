Изометрический симулятор выживания Dysmantle получил крупное дополнения Doomsday

Дополнение Doomsday стало доступно доступно для изометрического симулятора выживания Dysmantle. В Doomsday DLC игрок может сесть на таинственный летающий грузовой дрон и попасть на скрытый архипелаг, хранящий смертельную тайну. Игрок также обнаружит, что научные эксперименты пошли наперекосяк, и использует новые технологии, чтобы предотвратить конец света. DLC также планируется выпустить на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch в 2023 году, а мобильные версии появятся после запуска на ПК и консолях.
Особенности:
- Исследуйте новую сложную карту открытого мира.
- Новая основная квестовая линия и множество побочных квестов, которые нужно выполнить. Какие исследования проводились в исследовательском комплексе «Три сестры»?
- Новые головоломки, которые нужно решить, и новые враги, которых нужно победить. На архипелаге таятся всевозможные механические и биологические ужасы.
- Новые инструменты, носимые устройства и безделушки. Добавьте в свой наряд нотку научного чутья.
- Собирайте и используйте новые материалы и продукты питания. 16 новых вкусных рецептов, чтобы проголодаться.
игра с середине становится скучной, буквально за первые пять-6 локаций открываются практически все предметы а остальной мир бегать только если за квестами но они не слишком уж интересны...допы два прошел тоже мне показались проходными там мало чего добавлено