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EA Sports UFC 5 2023 г.
5.7 26 оценок

Александр Волкановски и Валентина Шевченко стали лицами EA Sports UFC 5

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butcher69
Новости

Компания Electronic Arts объявила, какие спортсмены будут изображены на обложке EA Sports UFC 5, нового эпизода официально лицензированной серии симуляторов Ultimate Fighting Championship. В этом году их будет трое:

  • Валентина Шевченко и Александр Волкановский на обложке стандартного издания.
  • Исраэль Адесанья - на обложке Deluxe Edition.

Официально анонсированная в июле, EA Sports UFC 5 будет детально представлена 7 сентября: мы узнаем, что нового в этой главе, разработанной эксклюзивно для консолей текущего поколения.

Также 7 сентября будет объявлена официальная дата выхода игры и опубликованы первые материалы, которые наконец-то продемонстрируют визуальное оформление этого обновленного файтинга.

Прошло чуть более трех лет с момента выхода EA Sports UFC 4 - эпизода, в котором механика геймплея была упрощена в пользу более оперативного и зрелищного подхода, без ущерба для глубины.

-2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Юрец Одесса

Теряют миллионы игроков на ПК в чём прикол на консоли пихать только, и еще вопрос, кроссплатформенность будет xbox/sony

1
askazanov

Согласен! Почему на пк не делают? Я вот поиграл бы...

-1
Lunersun

При этом выпускают на ПК гольф, в который три калеки играют.

4
dangerous_beast

Да уж, жаль, что снова ПК мимо.
Странные у них рассуждения по выпуску игр на ту или иную платформу...

1
Strannik110

Ни бокс, ни UFC не выходят на ПК, да что-ж такое?!

0
Sonic268

ну почему Undisputed есть на ПК

0
Real Slim Shady

Ля какая... хочу косплей на Карлах от неё

0
брaтанчик
0
Artery Kaulitz

А EA (убранным футболистам привет) ходят по тонкому льду ( ͡° ͜ʖ ͡°)

-2