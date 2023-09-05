Александр Волкановски и Валентина Шевченко стали лицами EA Sports UFC 5 ©

Компания Electronic Arts объявила, какие спортсмены будут изображены на обложке EA Sports UFC 5, нового эпизода официально лицензированной серии симуляторов Ultimate Fighting Championship. В этом году их будет трое:

Валентина Шевченко и Александр Волкановский на обложке стандартного издания.

Исраэль Адесанья - на обложке Deluxe Edition.

Официально анонсированная в июле, EA Sports UFC 5 будет детально представлена 7 сентября: мы узнаем, что нового в этой главе, разработанной эксклюзивно для консолей текущего поколения.

Также 7 сентября будет объявлена официальная дата выхода игры и опубликованы первые материалы, которые наконец-то продемонстрируют визуальное оформление этого обновленного файтинга.

Прошло чуть более трех лет с момента выхода EA Sports UFC 4 - эпизода, в котором механика геймплея была упрощена в пользу более оперативного и зрелищного подхода, без ущерба для глубины.