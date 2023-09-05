Александр Волкановски и Валентина Шевченко стали лицами EA Sports UFC 5

Компания Electronic Arts объявила, какие спортсмены будут изображены на обложке EA Sports UFC 5, нового эпизода официально лицензированной серии симуляторов Ultimate Fighting Championship. В этом году их будет трое:
- Валентина Шевченко и Александр Волкановский на обложке стандартного издания.
- Исраэль Адесанья - на обложке Deluxe Edition.
Официально анонсированная в июле, EA Sports UFC 5 будет детально представлена 7 сентября: мы узнаем, что нового в этой главе, разработанной эксклюзивно для консолей текущего поколения.
Также 7 сентября будет объявлена официальная дата выхода игры и опубликованы первые материалы, которые наконец-то продемонстрируют визуальное оформление этого обновленного файтинга.
Прошло чуть более трех лет с момента выхода EA Sports UFC 4 - эпизода, в котором механика геймплея была упрощена в пользу более оперативного и зрелищного подхода, без ущерба для глубины.
Теряют миллионы игроков на ПК в чём прикол на консоли пихать только, и еще вопрос, кроссплатформенность будет xbox/sony
Согласен! Почему на пк не делают? Я вот поиграл бы...
При этом выпускают на ПК гольф, в который три калеки играют.
Да уж, жаль, что снова ПК мимо.
Странные у них рассуждения по выпуску игр на ту или иную платформу...
Ни бокс, ни UFC не выходят на ПК, да что-ж такое?!
ну почему Undisputed есть на ПК
Ля какая... хочу косплей на Карлах от неё
А EA (убранным футболистам привет) ходят по тонкому льду ( ͡° ͜ʖ ͡°)