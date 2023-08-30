Инсайдер раскрыл дату выхода EA Sports UFC 5 и другие подробности файтинга ©

На днях компания Electronic Arts вместе с её внутренней студией EA Sports представили дебютный тизер ожидаемого продолжения серии UFC. Разработчики показали эффектный ролик, но приберегли многие детали игры в секрете. Благодаря публикации авторитетного инсайдера, теперь мы знаем, когда может состояться релиз EA Sports UFC 5.

Новая часть популярной серии с подзаголовком EA Sports UFC 5 может выйти буквально через несколько месяцев и обладать инновационной механикой повреждений. Об этом сообщил уже проверенный автор утечек Том Хендерсон, который ссылается на собственные источники внутри Electronic Arts.

По его словам, релиз UFC 5 запланирован на 27 октября. Если не произойдет непредвиденных ситуаций, разработчики уверены в выпуске игры через несколько месяцев, поскольку проект уже полностью отполирован. В продажу поступит обычное издание с изображением бойцов Александра Волкановски и Валентины Шевченко, а также Deluxe Edition с изображением Исраэля Адесаньи.

Как отмечает инсайдер, для EA Sports UFC 5 впервые ужесточили возрастной рейтинг. Теперь это файтинг с рейтингом "M", что позволило разработчикам добавить больше детализации и крови в систему повреждений во время боя.

EA Sports UFC 5 должна выйти на PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Полноценный анонс файтинга состоится в сентябре, когда разработчики проведут трансляцию с демонстрацией обновленного игрового процесса.