Чемпион мира по ралли 2022 года - Калле Рованпера демонстрирует обложку игры EA Sports WRC ©

Гонщик Калле Рованпера будет представителем игры EA Sports WRC и вы сможете увидеть его гоночный автомобиль Toyota GR Yaris Rally1 на обложке игры версии для PlayStation. Подробности самой игры будут раскрыты сегодня в 18:00, любители гоночных игр также увидят первый трейлер EA Sports WRC — совершенно новой эпохи официальных видеоигр Чемпионата мира по ралли.