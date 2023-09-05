Чемпион мира по ралли 2022 года - Калле Рованпера демонстрирует обложку игры EA Sports WRC

Гонщик Калле Рованпера будет представителем игры EA Sports WRC и вы сможете увидеть его гоночный автомобиль Toyota GR Yaris Rally1 на обложке игры версии для PlayStation. Подробности самой игры будут раскрыты сегодня в 18:00, любители гоночных игр также увидят первый трейлер EA Sports WRC — совершенно новой эпохи официальных видеоигр Чемпионата мира по ралли.
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об игре
EA Sports WRC 03.11.2023
7.9 9 оценок
03.11.2023 PC
03.11.2023 PlayStation 5
03.11.2023 Xbox Series X
Разработчик: Codemasters
Издатель: EA Sports
7.9/10 Пользователи (9)
Новая часть популярного гоночного симулятора.
03.11.2023
по тизеру игра выглядит как дёрт 2.0
Была инфа от Хендерсона, что WRC делают на базе отменённой Dirt Rally 3.
@Pavel Rally ну, что, ждём? ;)
Капец школьник, а уже чемпион, красавчик.
его отец тоже был гонщиком
Если не добавят новые спецучастки, то это будет провалом