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EA Sports WRC 03.11.2023
7.9 9 оценок

Чемпион мира по ралли 2022 года - Калле Рованпера демонстрирует обложку игры EA Sports WRC

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Pavel Rally
Новости

Гонщик Калле Рованпера будет представителем игры EA Sports WRC и вы сможете увидеть его гоночный автомобиль Toyota GR Yaris Rally1 на обложке игры версии для PlayStation. Подробности самой игры будут раскрыты сегодня в 18:00, любители гоночных игр также увидят первый трейлер EA Sports WRC — совершенно новой эпохи официальных видеоигр Чемпионата мира по ралли.

5
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Kamishini1993

по тизеру игра выглядит как дёрт 2.0

5
Barsik38

Была инфа от Хендерсона, что WRC делают на базе отменённой Dirt Rally 3.

4
брaтанчик

@Pavel Rally ну, что, ждём? ;)

1
Юрец Одесса

Капец школьник, а уже чемпион, красавчик.

1
Святогор WRC

его отец тоже был гонщиком

2
Foxtrot52th

Если не добавят новые спецучастки, то это будет провалом

1