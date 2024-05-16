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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.6 220 оценок

Ubisoft представила содержимое коллекционного издания Assassin's Creed Shadows

butcher69
Новости

Вчера Ubisoft представила Assassin's Creed Shadows, выпустив атмосферный трейлер, демонстрирующий следующую крупную часть легендарной серии. Игра официально поступит в продажу 15 ноября, и самые преданные фанаты будут с нетерпением ждать, чтобы заполучить лучшее издание игры. Ubisoft не поскупилась на коллекционное издание Assassin's Creed Shadows - это один из самых амбициозных комплектов в истории франшизы.

В ноябре игроки смогут заполучить в свои руки это высококлассное издание Assassin's Creed Shadows, но стоит оно довольно дорого - $239,99, если быть точным.

В центре комплекта - невероятная 40-сантиметровая статуя Наоэ и Ясукэ, дуэта главных героев игры. Эта раскрашенная вручную статуэтка является жемчужиной коллекционного издания, но это только начало полного комплекта.

Вместе с ней в эксклюзивный стилбук вложены коллекционный артбук с потрясающими литографическими гравюрами, реплика цубы катаны в натуральную величину с подставкой, великолепная карта мира и "тщательно проработанный" японский настенный свиток размером 70х30 см. Все это упаковано в коробку, которая сама по себе является предметом коллекционирования, а в стандартной комплектации издание поставляется вместе с Ultimate Edition игры.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Fishlex

Раньше было лучше))

Сначала выходила игра, хорошая игра. Затем она становилась популярной, а то и культовой. И вот тогда, когда пришло понимание, что игра достойная и с достойным персонажем, презентовали каку-то фигурку. Её нужно было заслужить. И это было ценно.

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HITMAN 5

Никогда лишней хренью не увликался, игры было достаточно.

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