EA Sports WRC получила первый патч, добавляющий предварительную компиляцию шейдеров

Компания Codemasters выпустила новое обновление для ПК-версии своей раллийной игры EA Sports WRC. Это обновление избавляет от надоедливых подвисаний в игре при компиляции шейдеров.
Обновление также улучшает работу игры в ключевых областях. Оно также исправляет различные визуальные сбои на всех платформах и повышает стабильность игры.
Патч 1.3 вносит многочисленные улучшения в физику автомобиля и исправляет проблемы с тем, как все выглядит на приборной панели автомобиля. Кроме того, он добавляет поддержку протокола пользовательских датаграмм на ПК и устраняет проблемы со сверхширокими мониторами. Всего имеется более 120 твиков, исправлений и улучшений.
Вы можете найти полный список изменений по ссылке.