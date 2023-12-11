EA Sports WRC получит 32 километра новых дорог вместе с Центральноевропейским ралли 14 декабря

Хотя EA Sports WRC дебютировала с впечатляющим набором трасс, машин и другого контента, у студии Codemasters был в запасе еще один аттракцион, с которым она не успела к премьере.

Речь идет о ралли Центральной Европы, в календаре чемпионата мира по ралли этого года недостает одного этапа. Разработчик сообщил, что его добавят после премьеры — и произойдет это на этой неделе.

Эта новая локация появится в EA Sports WRC 14 декабря в качестве бесплатного контента, включенного в обновление 1.4.0, открывающее второй сезон игры. Нас ждет 12 спецучастков, состоящих из более чем 32 километров уникальных дорог (полностью асфальтированных).

Фактически маршрут проходит через границу трех стран: Чехии, Германии и Австрии, но в WRC мы увидим только первую страну. Разработчики игры до сих пор не способны в полной мере отразить масштаб реальных раллийных соревнований — рассекать такие большие участки местности им не по силам.

Старт второго сезона также означает появление других новых функций. В рамках Rally Pass будет доступно 30 косметических предметов (например, автомобильные краски и одежда водителя). Некоторые из них будут бесплатными, а некоторые будут зарезервированы для покупателей VIP-пропуска и подписчиков EA Play.

В режиме «Моменты» также будет 60 испытаний (52 бесплатных и 8 для подписчиков EA Play). Они будут доступны постепенно и, как ожидается, будут основаны на реальных событиях, в том числе на событиях нового сезона чемпионата мира по ралли, который начнется в январе.

Конечно, будут и многочисленные технические исправления — прежде всего, Codemasters обеспечит дальнейшие улучшения оптимизации, что оказалось, пожалуй, самой большой проблемой игры. Полный список изменений можно найти здесь.