EA Sports WRC получит поддержику DLSS, FSR и VR на ПК ©

Electronic Arts анонсировала вчера свою новую игру WRC, которая будет разработана командой, создавшей серию DiRT Rally. Кроме того, EA поделилась некоторыми новыми подробностями о грядущей гоночной игре, включая системные требования к ПК.

Хорошая новость заключается в том, что EA Sports WRC при запуске будет поддерживать как DLSS, так и FSR. Мало того, версия для ПК будет поддерживать VR через обновление после запуска. Поддержка VR будет эксклюзивной на ПК, поскольку Codemasters не планирует выводить ее на консоли.

Согласно официальной странице магазина Steam, EA Sports WRC будет использовать технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo. Это не удивляет, поскольку EA использовала Denuvo практически во всех своих последних выпусках.

EA выпустит EA Sports WRC 3 ноября.