Раскрыты системные требования к ПК EA Sports WRC

На официальной странице недавно анонсированной EA Sports WRC, новой гоночной игры Codemasters, были раскрыты минимальные и рекомендуемые системные требования для ПК.
Как мы видим, требования довольно стандартные, если рассматривать самые последние игры, в частности те, которые выпущены только на платформах текущего поколения, как в случае с EA Sports WRC. Для рекомендуемых требуются 16 ГБ ОЗУ, видеокарта RTX 2070/RX 5700 XT и процессор Ryzen 3700X или i5 10600K.
Минимальные:
- Операционная система: Win10
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600X/Intel i5 9600K
- Память: 8 ГБ
- Схема видео: Nvidia GTX 1060 / Radeon RX Vega 56
- DirectX: версия 12
- Свободное место на диске: 80 ГБ
- Звуковая карта: совместимая с DirectX
Рекомендуемые:
- Операционная система: Win10
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X/Intel i5 10600K
- Память: 16 ГБ
- Схема видео: Nvidia RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT
- DirectX: версия 12
- Свободное место на диске: 80 ГБ
- Звуковая карта: совместимая с DirectX
EA Sports WRC была официально представлена сегодня компанией Electronic Arts вместе с первым официальным трейлером. Она появится на ПК, PS5 и Xbox Series X|S 3 ноября.
В игре, созданной компанией Codemasters на движке Unreal Engine, представлены 18 официальных площадок чемпионата мира по ралли FIA и автопарк, включающий 68 знаковых автомобилей из истории ралли и 10 автомобилей WRC, WRC2 и WRC Junior. Если этого недостаточно, в режиме «Конструктор» вы можете создать свой собственный гоночный автомобиль, от двигателя и кузова до интерьера и экстерьера.
7 часть серии WRC лучшая.После неё там что то не то этаки не так.Надеюсь эта часть хорошо выстрелит...
А чем WRCG не понравилась?
Это же совсем другой WRC. Новый издатель, новый разработчик, новый движок. Все новое. Это не Nacon и KT Racing.
Причем тут WRC 7? Серия WRC FIA World Rally Championship с 1-й по 10-ю разрабатывалась студией Milestone S.r.l. Которые выпускали простые, поболее аркадные проекты\гонки. Данная же игра WRC - это проект EA студии разработчиков Codemasters, которые делали все хардкорные части раллийных серии Colin McRae Rally 2005, Colin McRae Rally Dirt. Dirt Rally\2.0 и именно последней хардкорной частью 2.0 они вдохновлены. The all-new rally game from Codemasters and EA SPORTS™.
Фактически все лицензии на трассы, авто, чемпионаты Milestone S.r.l. - WRC FIA World Rally Championship перешли в руки детища EA SPORTS™ (Codemasters) EA Sport WRC.
Лучше бы юфсишку наконец-то выпустили на пк🤬