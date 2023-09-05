Раскрыты системные требования к ПК EA Sports WRC ©

На официальной странице недавно анонсированной EA Sports WRC, новой гоночной игры Codemasters, были раскрыты минимальные и рекомендуемые системные требования для ПК.

Как мы видим, требования довольно стандартные, если рассматривать самые последние игры, в частности те, которые выпущены только на платформах текущего поколения, как в случае с EA Sports WRC. Для рекомендуемых требуются 16 ГБ ОЗУ, видеокарта RTX 2070/RX 5700 XT и процессор Ryzen 3700X или i5 10600K.

Минимальные:

Операционная система: Win10

Процессор: AMD Ryzen 5 2600X/Intel i5 9600K

Память: 8 ГБ

Схема видео: Nvidia GTX 1060 / Radeon RX Vega 56

DirectX: версия 12

Свободное место на диске: 80 ГБ

Звуковая карта: совместимая с DirectX

Рекомендуемые:

Операционная система: Win10

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X/Intel i5 10600K

Память: 16 ГБ

Схема видео: Nvidia RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT

DirectX: версия 12

Свободное место на диске: 80 ГБ

Звуковая карта: совместимая с DirectX

EA Sports WRC была официально представлена сегодня компанией Electronic Arts вместе с первым официальным трейлером. Она появится на ПК, PS5 и Xbox Series X|S 3 ноября.

В игре, созданной компанией Codemasters на движке Unreal Engine, представлены 18 официальных площадок чемпионата мира по ралли FIA и автопарк, включающий 68 знаковых автомобилей из истории ралли и 10 автомобилей WRC, WRC2 и WRC Junior. Если этого недостаточно, в режиме «Конструктор» вы можете создать свой собственный гоночный автомобиль, от двигателя и кузова до интерьера и экстерьера.