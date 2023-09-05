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EA Sports WRC 03.11.2023
7.7 11 оценок

Раскрыты системные требования к ПК EA Sports WRC

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monk70
Новости

На официальной странице недавно анонсированной EA Sports WRC, новой гоночной игры Codemasters, были раскрыты минимальные и рекомендуемые системные требования для ПК.

Как мы видим, требования довольно стандартные, если рассматривать самые последние игры, в частности те, которые выпущены только на платформах текущего поколения, как в случае с EA Sports WRC. Для рекомендуемых требуются 16 ГБ ОЗУ, видеокарта RTX 2070/RX 5700 XT и процессор Ryzen 3700X или i5 10600K.

Минимальные:

  • Операционная система: Win10
  • Процессор: AMD Ryzen 5 2600X/Intel i5 9600K
  • Память: 8 ГБ
  • Схема видео: Nvidia GTX 1060 / Radeon RX Vega 56
  • DirectX: версия 12
  • Свободное место на диске: 80 ГБ
  • Звуковая карта: совместимая с DirectX

Рекомендуемые:

  • Операционная система: Win10
  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X/Intel i5 10600K
  • Память: 16 ГБ
  • Схема видео: Nvidia RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT
  • DirectX: версия 12
  • Свободное место на диске: 80 ГБ
  • Звуковая карта: совместимая с DirectX

EA Sports WRC была официально представлена сегодня компанией Electronic Arts вместе с первым официальным трейлером. Она появится на ПК, PS5 и Xbox Series X|S 3 ноября.

В игре, созданной компанией Codemasters на движке Unreal Engine, представлены 18 официальных площадок чемпионата мира по ралли FIA и автопарк, включающий 68 знаковых автомобилей из истории ралли и 10 автомобилей WRC, WRC2 и WRC Junior. Если этого недостаточно, в режиме «Конструктор» вы можете создать свой собственный гоночный автомобиль, от двигателя и кузова до интерьера и экстерьера.

12
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
B e s i k

7 часть серии WRC лучшая.После неё там что то не то этаки не так.Надеюсь эта часть хорошо выстрелит...

-2
ABRASцовы

А чем WRCG не понравилась?

-2
AlexFullBeast
7 часть серии WRC лучшая.После неё там что то не то этаки не так.Надеюсь эта часть хорошо выстрелит...

Это же совсем другой WRC. Новый издатель, новый разработчик, новый движок. Все новое. Это не Nacon и KT Racing.

0
KYIV_AFU

Причем тут WRC 7? Серия WRC FIA World Rally Championship с 1-й по 10-ю разрабатывалась студией Milestone S.r.l. Которые выпускали простые, поболее аркадные проекты\гонки. Данная же игра WRC - это проект EA студии разработчиков Codemasters, которые делали все хардкорные части раллийных серии Colin McRae Rally 2005, Colin McRae Rally Dirt. Dirt Rally\2.0 и именно последней хардкорной частью 2.0 они вдохновлены. The all-new rally game from Codemasters and EA SPORTS™.
Фактически все лицензии на трассы, авто, чемпионаты Milestone S.r.l. - WRC FIA World Rally Championship перешли в руки детища EA SPORTS™ (Codemasters) EA Sport WRC.

0
MeduzaRUS

Лучше бы юфсишку наконец-то выпустили на пк🤬

-3