Новый трейлер EA Sports WRC посвящён режимам и редактору автомобилей ©

Сегодня EA Sports WRC получила второй трейлер, посвященный игровому процессу прошлой недели. В этот выпуск входит углубленное исследование различных режимов и функций будущего раллийной гонщики, включая Car Builder.

Используя Builder, вы сможете спроектировать и разработать свой собственный раллийный автомобиль современной эпохи, выбирая каждый компонент, от шасси до кузова, деталей интерьера и экстерьера, бамперов, спойлеров и колесных дисков, каждый со своими особенностями. Можно выбрать даже более мелкие детали, такие как штифты кузова, фонари и воздухозаборники.

Затем вы сможете использовать свое творение в режиме карьеры, гонке на время, клубах и т. д. В то же время другие режимы включают «Моменты», где вы можете испытать ряд сценариев из 50-летней истории WRC, зарабатывая медали в зависимости от ваших результатов. В режиме «Карьера» вы также можете создать свою собственную команду и привести ее к славе на протяжении нескольких сезонов.

В новой игре WRC также будут представлены школа ралли, режим чемпионата, однопользовательский режим опыта WRC с реальным сезоном и альтернативная форма соревнований в регулярном ралли, а также многопользовательский режим, клубы и множество других режимов.

EA Sports WRC выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК 3 ноября.