Долгожданная космическая стратегия Homeworld 3 разочаровала игроков в Steam

Продолжение популярной серии стратегий в реальном времени, события которой разворачиваются в далёком будущем на просторах бескрайней галактики. После финала Homeworld 2 в космосе установился хрупкий мир, поддерживаемый системой гиперпространственных врат. Но когда в работе этих сооружений начались катастрофические сбои, стало ясно, что галактике угрожает новая опасность.

В центре сюжета оказывается Каран С'Джет — ключевой персонаж оригинальной игры, ставшая чем-то вроде религиозного символа для жителей космоса. Именно ей предстоит разгадать тайну происходящих аномалий и предотвратить надвигающуюся катастрофу. Игроку же отводится роль бесстрашного флотоводца, который поведёт в бой армады звездолётов, выполняя миссии по всей галактике.

Homeworld 3 сохраняет основные геймплейные механики серии, но выводит их на новый уровень. Игроку по-прежнему предстоит командовать разнообразными кораблями в полностью трёхмерном космосе, но теперь стратегические возможности стали ещё шире. Ключевым нововведением стали гигантские заброшенные корабли древних цивилизаций, которые становятся своеобразными «картами» для сражений.

Эти космические развалины можно использовать по-разному: устраивать засады во внутренних отсеках, скрываться от превосходящих сил противника, занимать удобные позиции для обстрела. Сами корабли также получили больше тактической глубины — теперь у них есть уязвимые и бронированные части, а повреждения влияют на функциональность отдельных систем.

Другое важное новшество — полноценная симуляция баллистики. Теперь все снаряды и ракеты летят по реалистичным траекториям, учитывающим гравитацию, инерцию и другие физические факторы. Это открывает новые возможности для маневрирования и ухода от огня, а также требует более вдумчивого управления флотом. Космос в Homeworld 3 живёт своей жизнью — на ход битвы могут повлиять опасные астероидные поля, протонные бури и другие явления.

Стратегическая часть игры стала глубже и интереснее. Между миссиями вы сможете прокачивать свой флот, ремонтировать и улучшать повреждённые корабли, а также общаться с капитанами и пилотами, которые будут делиться ценными тактическими наблюдениями. Чем дальше вы продвинетесь по сюжету, тем больше опыта наберёт ваша армада, превращаясь в грозную силу.

Помимо одиночной кампании, в игре есть кооперативный режим, объединяющий механики RTS и roguelike. Вдвоём с другом вы будете проходить серию случайно сгенерированных миссий, получая награды за каждую победу. Если сумеете дойти до конца этого испытания — откроете доступ к уникальным суперкораблям и технологиям. Причём часть прогресса сохранится для последующих попыток, что сделает каждое новое прохождение чуть легче.