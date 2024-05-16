Долгожданная космическая стратегия Homeworld 3 разочаровала игроков в Steam

Долгожданное продолжение культовой космической стратегии Homeworld 3, релиз которого состоялся 13 мая 2024 года, не оправдало надежд преданных фанатов.
Судя по отзывам в Steam, игра получила смешанные оценки, с рейтингом всего 46%. Фанаты сетуют на короткий сюжет, малый объем контента, упрощение механик, проблемы с оптимизацией, управлением и ИИ. Многие сходятся во мнении, что Homeworld 3 утратила дух оригинальных игр, став более казуальной.
Однако опасения некоторых геймеров вызвало не только качество самой игры. Homeworld 3 также вызвала недовольство покупателей из-за наличия Denuvo и противоречивого пользовательского соглашения (EULA).
Как отмечает автор одной из рецензий на Steam, в "третьей" части серии стратегий используется Denuvo, что для некоторых покупателей само по себе будет раздражающим фактором. Однако более обоснованное недовольство вызывают положения EULA, касающиеся информации, собираемой издателем. Как мы читаем, Gearbox Publishing оставляет за собой право собирать такую информацию, как электронная почта, а также домашний адрес и номер телефона. Также упоминаются "демографические данные", то есть возраст и дата рождения, пол, семейное положение, образование и т. д.
Цена игры в Steam составляет 1999 рублей.
Ставить на нишевые игры Denuvo, такая себе идея, так хоть есть возможность что люди с начало ознакомиться с торрент идишен, а потом может купят если понравится. Удачи им с продажами, гении...
А школьники о своём...
Ну я не школьник, и игры покупаю в Стим уже около 250 игр, просто хочется сначала проверить игру, а не в слепую покупать. С учётом лживых маркетинговых компаний и плохого технического состояния
Почти любую новинку можно протестировать через облачный сервис МТС-а, не покупая игру и заплатив копейки. Ни в коем случае не реклама. По сравнению с вк-плей это настоящий подарок. // Андрей Криницын
Ну это хорошо что такая возможность есть, но увы у меня в стране нету МТС, так что я тут мимо.
А тебе и не надо быть абонентом. Нужна только возможность оплаты безналом. Погугли mts fog. Возможно и вне РФ доступно приложение) // Андрей Криницын
Как сделали, такие оценки и получили. Короткая компания, маленькие карты, ублюдское управление. Вполне тянет на 30% положительных отзывов и то с большой надеждой на исправления, хотя их точно не будет.
С superpower 3 такая же история // Никита Стебаков
А сколько было надежд.
основная причина денуво