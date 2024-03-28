Earthblade, от авторов Celeste, не выйдет в 2024 году

Earthblade не выйдет в 2024 году. Речь идет о новой игре от авторов Celeste, Extremely OK Games, популярном платформере с сильной и глубокой тематикой, который получил много признания во время своего выхода, а также очень хорошо продавался.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте студии Стефани Торсон, говорится, что Extremely OK Games хотела бы объявить официальную дату выхода Earthblade в эти дни, но не смогла этого сделать. В связи с этим приносятся извинения всем, кто будет разочарован этой новостью. "Может быть, это было предсказуемо, но всегда хреново, когда ненавистники правы".

К счастью, есть и хорошие новости. Разработка не застопорилась, в том смысле, что она идет полным ходом, и команда счастлива работать над Earthblade. Кроме того, в команде появился новый геймдизайнер - Кайл Пулвер (Jottobots, Everyone Loves Active 2, Bonesaw), ветеран инди-разработок, который хорошо дружит с основателями Extremely OK Games (они вместе модили Wii).

Как сообщается, Пулвер был принят в команду за свои замечательные идеи, которые были внедрены в игру без ущерба для нее. Кроме того, его взгляд со стороны позволил им учесть некоторые моменты, которые разработчики упустили.